Hazine arazilerinin kira ve satışından 25 milyar lira, orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine satışından da 26,2 milyar lira gelir elde edildi...

Orman vasfını yitirmiş 2B arazilerinin hak sahiplerine satışından bugüne kadar 52 milyar liradan fazla gelir elde edildi. Orman dışına çıkarılan 2B niteliğindeki taşınmazlarına ilişkin problemlerinin çözümü için, çıkarılan düzenlemeler kapsamında 2026’nın ilk altı ayında 31 bin 274 hak sahibine 20 bin 456 taşınmazın satışı yapılırken, bu satışlardan 3,5 milyar lira gelir sağlandı. Önceki yıllarla birlikte bugüne kadar 2B niteliğindeki satışlardan toplamda 1 milyon 87 bin hak sahibi yararlandı, 758 bin adet taşınmazın satışı yapıldı. Bu satışlardan 26 milyar 226 milyon lira gelir elde edildi.

Atıl alanlar ekonomiye kazandırılıyor! 758 bin araziden 52 milyar TL gelir

ARAZİLERE CAN GELDİ

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında ise bugüne kadar, 100 bin 212 taşınmaz 135 bin hak sahibine satılarak, 6,5 milyar lira gelir sağlandı. Yine ‘Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılması’ projesi ile haziran ayı sonu itibarıyla 5 milyar 865 milyon lira kira, 9 milyar 607 milyon lira irtifak hakkı ve 10 milyar 58 milyon lira satış olmak üzere toplam 25 milyar 530 milyon lira gelir elde edildi.

6 milyon metrekareyi aşkın Hazine arazisi; ceviz, badem, lavanta ve gül üretimi için çiftçiye tahsis edildi.

Atıl alanlar ekonomiye kazandırılıyor! 758 bin araziden 52 milyar TL gelir

İTHALATA KARŞI ÜRETİME BÜYÜK KATKI

Türkiye’de yetiştirilme potansiyeli bulunan ürünlerin ithalatının azaltılarak yerli üretiminin desteklenmesi maksadıyla; başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere ağaçlandırma için 4 milyon 862 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı kiralandı. Ayrıca ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan ve lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretiminin arttırılarak ithalatının azaltılması amacıyla 1 milyon 313 bin metrekarelik taşınmaz kiraya verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası