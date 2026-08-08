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Dünya

Boeing 737 Max'lerde alarm! Yüzlerce uçak için inceleme emri

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Boeing 737 Max'lerde alarm! Yüzlerce uçak için inceleme emri

Uçağın iskeletindeki ince açıklıklar sebebiyle yapılan inceleme direktifi, ABD tescilli yaklaşık 471 adet Boeing 737 Max 8, Max 9 ve Max 8-200 tipi uçağı kapsıyor.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakların gövdesinde meydana gelebilecek çatlaklar sebebiyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilemeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu.

Açıklanan uçuşa elverişlilik direktifi, ABD tescilli yaklaşık 471 adet Boeing 737 Max 8, Max 9 ve Max 8-200 tipi uçağı kapsıyor.

FAA, çatlakların uçağın sağ tarafında, ön mutfağın yanında bulunan ön servis kapısının etrafındaki yapısal takviye alanında tespit edildiğini bildirdi. Hava yolu şirketlerinin her uçağın kullanım süresine göre belirlenen takvime uygun şekilde ilgili bölgeyi incelemesi ve tespit edilen çatlakları tamir etmeden uçağı tekrar hizmete almaması gerekiyor.

Direktif 10 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek.

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DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Şirket daha önce de 737 modellerinde yapısal çatlak sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2019 yılında, uçağın gövdesini kanatlara bağlayan parçada çatlaklar tespit edilmesi üzerine bazı Boeing 737-700, 737-800 ve 737-900 modelleri için inceleme kararı alınmıştı. Boeing firması, Ocak 2024’te Alaska Airlines’a ait bir uçağın kapı tapasının patlamasından bu yana yoğun denetim altında bulunuyor.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kapı tapasını tutması gereken dört cıvatanın, uçak hava yolu şirketine teslim edildiğinde eksik olduğunu tespit etmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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