TBMM Araştırma Komisyonu raporu için öneriler: Okul saldırılarına karşı erken müdahale modeli

Meclis Okul Saldırıları Komisyonu, rapor taslağında şu öneriler yer aldı: Okul saldırıları yaşanmadan önce riskleri tespit edecek erken uyarı sistemleri kurulmalı. Okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılmalı. Dijital devriye polisleri uygulaması getirilmeli.

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda, okul saldırılarının önlenmesine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin öneriler masaya yatırıldı. Komisyonun hazırlayacağı raporun yalnızca mevcut problemleri tespit eden bir belge olmaması, uygulanabilir, ölçülebilir ve takip edilebilir politika önerileri içeren bir yol haritası niteliği taşıması gerektiği ifade edildi.

Hazırlanacak raporda yer alması önerilen tedbirler şöyle:

ÖNLEYİCİ SİSTEM KURULMALI

>> Okul saldırıları yaşanmadan önce riskleri tespit edecek erken uyarı sistemleri kurulmalı.

>> Okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışman sayısı artırılmalı.

>> Öğretmenlere düzenli kriz yönetimi ve gözlem eğitimi verilmeli.

>> Çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI

>> Her okulda öğrencinin aile sistemi, sosyoekonomik şartları ve toplumsal bağlamını değerlendirebilecek sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmeli. Özellikle dezavantajlı bölgelerde okul sosyal hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

>> Her okulda tam zamanlı okul sağlığı hemşiresi istihdam edilmeli.

>> Risk altındaki aileler erken tespit edilmeli. Aile danışmanlığı yaygınlaştırılmalı.

>> Çocukların psikiyatrik destek almasının önündeki aile kaynaklı engeller ortadan kaldırılmalı.

KOORDİNASYON SAĞLANMALI

>> Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında ortak vaka yönetimi protokolleri hayata geçirilmeli.

>> İl ve ilçe düzeyinde okul, sosyal hizmet birimi, çocuk psikiyatrisi ve savcılık temsilcilerinden oluşan çocuk koruma koordinasyon kurulları oluşturulmalı.

>> Okullar, sağlık kuruluşları ve sosyal hizmetler arasında entegre ihbar ve takip ağı kurulmalı.

OKUL GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ

>> Risk düzeyi yüksek okullar için standartlaştırılmış güvenlik protokolleri oluşturulmalı.

>> Okul kampüslerine giriş ve çıkışlar yeniden düzenlenmeli. Ziyaretçi kayıt sistemi ve kimlik doğrulama uygulamaları hayata geçirilmeli. Okullarda kontrollü giriş noktaları kurulmalı.

>> Acil durumlarda kullanılmak üzere uzaktan kilitleme altyapısı kademeli olarak tüm eğitim kurumlarında hayata geçirilmeli.

>> Okullarda çocuk hakları, çocuk psikolojisi ve kriz yönetimi eğitimi almış en az bir okul güvenlik görevlisi istihdam edilmeli.

>> Her okulda saldırı, yangın, deprem, rehin alma ve toplumsal şiddet olaylarına yönelik standart kriz yönetim planı hazırlanmalı.

>> Okullarda ayda en az bir tatbikat gerçekleştirilmesi sağlanmalı.

>> MEB bünyesinde okul temelli şiddet, devamsızlık ve psikososyal risk göstergelerine ilişkin ulusal bir veri sistemi kurulmalı. Okul temelli tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulmalı.

DİJİTAL TEDBİRLER ALINMALI

>> Emniyet Genel Müdürlüğünün bünyesinde “dijital devriye polisleri” uygulamasına geçilmeli.

>> Dijital platformları denetlemek üzere yeni bir kurul oluşturulmalı.

>> Hazırlanacak raporun uygulanmasını takip edecek bir izleme mekanizması kurumalı. Raporun kabulünden 6 ve 12 ay sonra ilgili bakanlıklar TBMM’ye yazılı ilerleme raporu sunmalı.

>> Millî Eğitim, İçişleri, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları her yıl ortak ilerleme raporu hazırlamalı. Ortak ilerleme raporu TBMM’ye sunulmalı. Uygulama sonuçları kamuoyuna açık biçimde raporlanmalı.

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