Hükümet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının bir daha yaşanmaması için dört koldan çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, devletin en üst kurumundan en alt kurumuna kadar bütün kurumları kapsayan ortak bir çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda her aileye ‘rehber’ atanacak. 81 ilde çıkarılan sosyal risk haritaları, Aile Rehberi'yle entegre edilip, sivil toplum kuruluşlarından mahalledeki muhtarlara kadar tüm paydaşlar uygulamaya dahil edilip vakalar gerçekleşmeden müdahale edilecek. Kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek.

Her aileye ‘rehber’ dönemi başlıyor! Okul saldırıları böyle engellenecek

ÇÖZÜM HEM OKUL İÇİNE HEM OKUL DIŞINDA ARANACAK

Çözüm sadece okul içinde değil okul dışında da aranacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Böylelikle öğrencinin damgalama riski tamamen ortadan kaldırılacak. Tarama, sadece öğrencilere değil veli ve öğretmenlere de uygulanacak. Öğrencinin risk düzeyine göre aile hekimi veya hastanede psikolog/psikiyatrlara yönlendirme yapılacak. Herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için yüksek risk düzeyindeki öğrencilerin hastane randevuları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. 24 saat içinde aile bilgilendirilecek. Tespit edilen tanı ileride işe alıma engel olmaktan çıkarılacak. Taramalarda, genel ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü, tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı, akran zorbalığı; zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapma durumu, kendine zarar verme riski, intihar riski sorgulanacak.

Her aileye ‘rehber’ dönemi başlıyor! Okul saldırıları böyle engellenecek

MANEVİ DEĞERLERLE DONATILACAK

Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık geliştirmeleri sürecek. Çocuklar aileyi ayağa kaldıracak, aileyi güçlü tutan manevi değerlerle donatılacak. Öğrencilerin öz benlik bilinçlerini artıracak, sosyal becerilerini kuvvetlendirecek çalışmalar hızlandırılacak.

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