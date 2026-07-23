Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi için teknoloji hazırlıkları netleşti. Zirvede canlı yayınlar, hibrit toplantılar, internet altyapısı ve siber güvenlik süreçleri, kurulacak üç ayrı operasyon merkezi üzerinden kesintisiz yönetilecek.

Kasım ayında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) için yürütülecek teknoloji hazırlıklarının ayrıntıları belli oldu. Zirve kapsamında Dijital Operasyon Merkezi, Ağ Operasyon Merkezi ve Medya Kontrol Odası kurulacak. Canlı yayınlardan hibrit toplantılara, internet altyapısından siber güvenliğe kadar bütün kritik sistemler bu merkezlerden yönetilecek.

Türkiye, konferans boyunca kesintisiz çalışacak teknoloji altyapısını Birleşmiş Milletler standartlarına uygun şekilde hazırlayacak. Böylece fiziksel toplantılar ile çevrim içi oturumlar tek bir teknoloji altyapısı altında koordine edilecek.

Dijital Operasyon Merkezi, hibrit toplantıları gerçek zamanlı takip ederek teknik problemlerin çözümünü koordine edecek. Ağ Operasyon Merkezi, konferans alanındaki internet ve bilgi teknolojileri sistemlerinin performansını izleyecek. Medya Kontrol Odası ise genel kurul toplantıları, basın konferansları ve diğer salonlardan gelen ses ve görüntü sinyallerini alarak kaydedecek ve yayın kuruluşları ile dijital platformlara aktaracak.

Merkezlerin birbirine yakın kurulmasıyla arızalara hızlı müdahale edilecek.

COP31 boyunca Microsoft Teams tabanlı toplantı sistemi, uzaktan katılım altyapısı, video konferans, canlı yayın ve dijital arşiv hizmetleri devreye alınacak. Delegeler, gözlemciler ve medya mensupları için farklı erişim yetkileri tanımlanırken uzaktan konuşma, söz sırası, ekran paylaşımı ve canlı sunum imkânları sağlanacak. Genel kurul oturumlarının yanı sıra ikili görüşmeler, yan etkinlikler, sergiler ve çalışma toplantıları da hibrit sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tercüme akışları BM’nin altı resmî dilinde platforma aktarılacak.

DÜNYAYA CANLI YAYIN

Toplantılar ve üst düzey oturumlar canlı yayınlanacak. Zirvenin sosyal medya hesapları ile diğer onaylı platformlara aktarılacak. Video kayıtları gündem maddelerine ve konuşmacılara göre bölünerek dijital arşive dönüştürülecek. Canlı yayın ve video içeriklerinin konferans sonrasında altı aya kadar erişilebilir tutulacak, yayın akışı teknik ekipler tarafından kontrol edilecek ve konferans içerikleri dijital ortamda arşivlenecek. Böylece COP31’in küresel yayın operasyonu da oluşturulacak teknik altyapı üzerinden yürütülecek.

SİBER GÜVENLİKTE TAM KORUMA

COP31’de kullanılacak internet altyapısı, bilgisayarlar, ağ cihazları, güvenlik duvarları ve kritik uygulamalar zirve öncesinde siber güvenlik denetiminden geçirilecek. İnternet sitelerinde sızma testleri yapılacak, tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği ikinci denetimle kontrol edilecek. Konferans boyunca COP31’in internet sitesi, sosyal medya hesapları ve üst düzey katılımcılar adına açılabilecek sahte hesaplar da takip edilecek. Muhtemel saldırılara siber güvenlik uzmanlarından oluşan acil müdahale ekibi karşılık verecek.

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