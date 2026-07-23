Ahbap Derneğindeki bahis iddiası sonrası denetim sisteminde köklü değişim gündemde. Uzmanlar, en kritik noktanın resmî kurumlara duyulan güvenin korunması olduğunu belirtiyor.

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in, toplanan bağışlarla bahis oynandığının ortaya çıkması, vatandaşın yardımlaşma duygusunda kırılma tehlikesini beraberinde getirdi.

Uzmanlar, bu süreçten çıkarılması gereken en önemli dersin resmî kurumlara duyulan güvenin korunması olduğunu vurgularken, kamuoyu ilgisi oluşturan bu gibi soruşturmalarda denetim sisteminin sil baştan değişebileceği de belirtiliyor.

Bağış yaparken resmî kurumlara güvenden vazgeçilmemeli

Hukukçu Ersin Orallı, yüksek bağış toplayan dernekler için mali raporlama ve dijital takip yükümlülüklerinin artabileceğini vurgulayarak “Denetimde köklü değişimler beklenebilir. Yapılacak düzenlemelerin örgütlenme özgürlüğünü sınırlandırmaması; şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu güvenini güçlendirmesi gerekir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu bakımından şu an için bir feshi söz konusu olmasa da yargılama sonunda dernek feshi olabilir” dedi.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık ise dijital altyapının önemine değinerek “Yaptığımız bağışın hangi hesaba ulaştığını ve hangi amaçla kullanıldığını anbean görebilmeliyiz. MASAK, bankalar ve kamu kurumları arasındaki ortak dijital denetim altyapısıyla olağan dışı hareketler erkenden tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası