Türkiye’de ‘zirveler yılı’ olarak nitelendirilen bu yıl içinde yapılacak en büyük etkinliklerden biri olan COP31 İklim Değişikliği Konferansı öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık toplantıları için gerekli mekân, tesis, ekipman, altyapı ve hizmetlerin Türkiye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı en büyük etkinliklerden biri olan COP 31 konferansı 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. 196 ülkeden yaklaşık 80 bini aşkın devlet başkanı, bakan, diplomat, akademisyen ve STK temsilcisini bir araya getirecek olan bu dev organizasyonun hazırlıkları için TBMM’ye uluslararası bir sözleşme sunuldu.

Türkiye ile BM arasındaki anlaşma metnine göre, konferans öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık toplantıları için gerekli mekân, tesis, ekipman, altyapı ve hizmetleri Türkiye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Hazırlık toplantıları 3-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Dünya Antalya'da buluşuyor! COP31 için muafiyet sözleşmesi Meclis’te

Söz konusu anlaşma, aynı zamanda konferansa katılacak taraf ve gözlemci devlet temsilcileri, BM ve ihtisas kuruluşları yetkilileri ile diğer katılımcılara gerekli ayrıcalık ve muafiyetlerin tanınmasını, bu kapsamda vize ve ülkeye giriş işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve konferansın çevre yönetimi standartları ile sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini de öngörüyor.

ÇEVRE YÖNETİM STANDARTLARI UYGULANACAK

Anlaşmanın gerekçesinde, konferansın olası olumsuz iklim etkilerinin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde düzenlenmesi için gerekli çevre yönetim standartlarının uygulanacağı belirtildi. Gerekçede, “Bahse konu Anlaşma ile C0P31 kapsamındaki uluslararası konferansların ve toplantıların düzenli ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli idari, lojistik, hukuki ve mali çerçeve belirlenmiş olmakta, söz konusu toplantılara katılacak temsilciler, uluslararası kuruluş yetkilileri ve diğer katılımcılar için gerekli ayrıcalık ve muafiyetler güvence altına alınmaktadır” denildi.

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