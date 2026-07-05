En düşük maaşı alan emekli sayısı 5 milyon! Bütçeye maliyeti 79 milyar lira
Türkiye’de en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı alanlarla diğer emekliler arasındaki makas giderek kapanıyor. En düşük emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon sınırını aştı.
- Torba kanun teklifi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltiliyor.
- En düşük emekli aylığı alanların sayısı 2022'de 1,2 milyon iken, bu ay içinde 5 milyon sınırını aşacak.
- Ocak ayındaki düzenleme ile en düşük emekli aylığı alanların sayısı yaklaşık 4,9 milyon kişiye ulaşmıştı.
- Mevcut durumda gelir ve aylık ödenen yaklaşık 17 milyon kişi bulunuyor.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık 14,5 milyonunu oluşturduğu ve bu kişilerin üçte birinden fazlasının en düşük emekli aylığı kapsamında yer aldığı belirtiliyor.
- En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının bütçeye maliyetinin 2026 yılının ikinci altı ayı için 79 milyar lira olması öngörülüyor.
AK Parti milletvekillerinin imzası ile önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi kapsamında 20 bin lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 23 bin 552 liraya yükseltiliyor.
Zamlı maaşlarla birlikte en düşük emekli aylığı alanların sayısı da giderek artıyor. 2022 yılında en düşük emekli aylığı alanların sayısı 1,2 milyon iken, bu ay içinde yapılacak en düşük emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon sınırını aştı.
Ocak ayında yapılan düzenleme ile 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı alanların sayısı yaklaşık 4,9 milyon kişiye ulaşmıştı.
NATO Zirvesi’nden sonra Meclis’te yasalaştırılacak en düşük emekli aylığı düzenlemesinden ise bu defa yaklaşık 5,1 milyon kişi faydalanacak.
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Mevcut durumda gelir ve aylık ödenen yaklaşık 17 milyon kişi bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 14 milyon 500 binini SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor.
Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üçte birinden fazlası en düşük emekli aylığı kapsamında yer alıyor. Öte yandan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması ile birlikte bütçeye maliyetinin 2026 yılının ikinci altı ayı için 79 milyar lira olması öngörülüyor.