2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay’ı Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu. Fransızlar bir sonraki maçını Fas ile yapacak.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadium’da karşı karşıya geldi. Son 32 turunda Almanya’yı penaltı atışlarıyla eleyen Paraguay, Fransa karşısında da etkin bir performans sergiledi.

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Dünya Kupası'nda Fransa turu kaptı! Paraguay'ı Mbappe yıktı

SKORU MBAPPE BELİRLEDİ

Maçın kırılma noktası ise ikinci yarıda Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı gol oldu. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu. Fransa, Fas'ın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

RAKİP FAS

Fransa, bir sonraki turda Kanada’yı 3-0 mağlup eden Fas ile karşılaşacak.

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