SEVDA KILIÇ
Dünya Kupası'nda Fransa turu kaptı! Paraguay'ı Mbappe yıktı
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay’ı Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu. Fransızlar bir sonraki maçını Fas ile yapacak.
Özetle DinleDünya Kupası'nda Fransa turu kaptı! Paraguay'ı Mba...
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Spor 2 dk önce
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
- Maç Philadelphia Stadium'da oynandı.
- Paraguay, son 32 turunda Almanya'yı penaltılarla elemişti.
- Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı gol maçın skorunu belirledi.
- Fransa, Fas'ın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.
- Fransa'nın bir sonraki rakibi, Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas olacak.
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadium’da karşı karşıya geldi. Son 32 turunda Almanya’yı penaltı atışlarıyla eleyen Paraguay, Fransa karşısında da etkin bir performans sergiledi.
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SKORU MBAPPE BELİRLEDİ
Maçın kırılma noktası ise ikinci yarıda Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı gol oldu. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu. Fransa, Fas'ın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.
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RAKİP FAS
Fransa, bir sonraki turda Kanada’yı 3-0 mağlup eden Fas ile karşılaşacak.
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