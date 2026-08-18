Trabzon’da 3 kardeş horozu 15 günde verdiği eğitimle, komutla öter hale getiren Gökhan Kum’un videoları göreni şaşırttı. Kum “İzleyenlerin çok hoşuna gidiyor. ‘Devam et' diyorlar. Ben de fırsat buldukça çekeceğim. Millet eğlensin, gülsün, şenlensin” dedi. Kum, horozlara daha çok komut öğreteceğini belirtti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde ikamet eden Gökhan Kum’un çektiği videolar, görenleri hayrete düşürüyor. 3 kardeş horozu 15 günde eğiterek komutla ötmelerini sağlayan Kum, bunun daha da ilerleyeceğini söyledi.

"Gel", "git" ve "öt" gibi komutlara tepki veren horozlar, sosyal medyada gündem oldu.

15 gün eğitti, imkansız denileni başardı! Komutla öten horozlar göreni hayrete düşürüyor: Öt deyince ötüyorlar

“FIRSAT BULDUKÇA ÇEKECEĞİM”

Evinde komik videolar izlerken horozları eğitme fikrinin aklına geldiğini belirten Kum, "İzleyenlerin çok hoşuna gidiyor. ‘Devam et' diyorlar. Ben de fırsat buldukça çekeceğim. Millet eğlensin, gülsün, şenlensin. ‘Böyle de bir şey oluyor' desin" dedi.

15 gün eğitti, imkansız denileni başardı! Komutla öten horozlar göreni hayrete düşürüyor: Öt deyince ötüyorlar

Aynı kişiden aldığı kardeş horozları "Bunlar neden eğitilmesin?" diyerek eğitmeye başladığın belirten Kum, 10-15 gün boyunca horozlarla ilgilendiğini söyledi.

“ŞİMDİLİK ALTYAPISINI YAPIYORUZ”

Kum, şöyle konuştu:

Olmayacak hiçbir şey yoktur. Önemli olan istemektir, arzulamaktır" diyen Kum "Hayvanlarla iletişim nasıl olur, bunu da göstermiş olduk. Herkes görmüş oldu. 15 gün boyunca sadece 'öt' dediğim zaman öttü. Ondan sonra devam etmeye başladım. 'Gel' dedim mi gelecek, 'git' dedim mi gidecek. Birisi geldiği zaman 'Hoş geldin' dediğimde karşılama yapacak, ötecek. Şimdilik altyapısını yapıyoruz. Bu ilk olacağı için uğraşıyoruz, millet görsün. Önemli olan olmayacak şeyleri yapmak, onun peşinde koşmak. Önemli olan zoru başarmak.

15 gün eğitti, imkansız denileni başardı! Komutla öten horozlar göreni hayrete düşürüyor: Öt deyince ötüyorlar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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