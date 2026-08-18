İtalya vazgeçti, Bursa rekor kırdı! "Santa Maria" armudunda lider konuma yükseldiler

Türkiye genelinde armut üretimi bu yıl yüzde 43 artarak 610 bin tona ulaşırken, üretim merkezi Bursa "Santa Maria" çeşidinde rekor kırıyor. Yetiştirme zorluğu nedeniyle İtalyanların üretimini bıraktığı İtalya menşeili "Santa Maria" armuduna sahip çıkan Bursalı üreticiler, tek başına 130 bin tonluk üretime ulaşarak kalitede ve üretimde küresel liderliğe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılına ait Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerine göre, ülke genelindeki armut üretiminin yüzde 43'lük artışla yaklaşık 610 bin tona ulaşması bekleniyor. Armut üretiminin önemli bölümünü "Santa Maria" ve "Deveci" armudunun üretim merkezi olan Bursa karşılıyor.

Bu yıl iklim şartlarının elverişli olması ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da meyve üretimini ve rekoltesini olumlu etkiledi. Özellikle "Santa Maria" çeşidinde Gürsu'da rekor üretim beklenirken Bursa'da ise Türkiye ortalaması kadar rekolte hedefleniyor.

GEÇEN SENE REKOLTE İYİ DEĞİLDİ

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, geçen yıl yaşanan soğuk pası ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gürsu bölgesindeki toplam "Santa Maria" ve "Deveci" armudu rekoltesinin 85-90 bin ton seviyesinde kaldığını belirterek, bu yıl elverişli seyreden iklim şartlarının üretimi doğrudan olumlu etkilediğini vurguladı.

REKOR BİR BOLLUK VAR

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da meyve ağaçlarındaki verimin yüksek olduğunu ifade eden Dönmez, bu sezon "Santa Maria" armudunda rekor bir bolluk yaşandığını kaydetti.

BURSA ÜRETİMDE LİDER KONUMDA

"Santa Maria" armudunun kabuk inceliği ve aroma farklılığıyla Gürsu'da en kaliteli haline ulaştığını dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

"Coğrafi işaret tescilli santa maria genellikle Bursa'da ve özellikle Gürsu'da yetiştiriliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ekim var ancak bu çeşitte Bursa ve Gürsu açık ara lider konumda. Normalde Türkiye üretiminin yaklaşık 120-130 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz sadece santa marianın. Onun da Bursa olarak bakarsanız en az 100 bin tonunu biz üretiyoruz. Gürsu olarak da normal rekolte olursa 50-55 bin ton ama bu sene belki rekor seviye olan 75 bin tonlara çıkan bir ürün bolluğu var."

"İTALYANLARIN BIRAKTIĞI ÇEŞİTTE LİDERİZ"

Kestel, İnegöl ve İznik ilçeleri de sürece dahil edildiğinde Bursa'nın, bu yıl tek başına Türkiye ortalaması olan 130 bin tonluk üretimi yakalayacak gibi göründüğüne dikkati çeken Dönmez, "Aslında İtalyan menşeili bir çeşit olan 'Santa Maria'yı, İtalyanlar yetiştirme zorluğundan dolayı bıraktı ancak biz üreticiler olarak kararlılıkla sürdürüp kalitede zirveye ulaştık. Şimdi ise bu armutta en iyiyiz." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gürsu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGürsu

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