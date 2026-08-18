AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya’daki temasları sırasında dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos’un yaklaşık dört hafta önce İslamiyet'i seçerek Müslüman olduğunu duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya’nın São Paulo kentinde İslam toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, futbol dünyasının efsane isimlerinden Roberto Carlos hakkında önemli bir haberi gündeme taşıdı.

Şahin, Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde gerçekleştirilen görüşmede, İslam coğrafyasının etkili isimleri arasında gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile bir araya geldiklerini belirtti.

Futbol efsanesi Roberto Carlos Müslüman oldu! Haberi AK Partili vekil duyurdu

"4 HAFTA ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU"

“Efsane futbolcu Roberto Carlos Müslüman oldu” ifadelerini kullanan Şahin, futbol efsanesinin uzun süredir Sheikh Jihad Hammadeh ile temas halinde olduğunu ve dört hafta önce Müslüman olduğunu aktardı:

Futbol efsanesi Roberto Carlos Müslüman oldu! Haberi AK Partili vekil duyurdu

"Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.

Futbol efsanesi Roberto Carlos Müslüman oldu! Haberi AK Partili vekil duyurdu

Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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