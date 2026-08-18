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3. Sayfa

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

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Kuyumcu

İstanbul Kağıthane'de kuyumcudan teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altınla ortadan kaybolan kurye Deniz Beşli'den dört gündür haber alınamıyor. Nakil motoru terk edilmiş halde bulunurken dükkan sahibi kuryeden şikayetçi oldu. Genci arayan gözü yaşlı aile ise "Oğlumuzun kafasına silah dayayıp para istediler, kaçırıldığını düşünüyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

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Olay Kağıthane ilçesinde, 20 Temmuz günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıldır Şişli ilçesinde kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli (30) nakledilmesi amacıyla Kağıthane'de bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.

Ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden iddiaya göre bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.

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AİLE OĞULLARININ HAYATINDAN ENDİŞELİ

Altınların adrese ulaşmaması ve kuryeye erişilememesi üzerine durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirerek şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kuryenin ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor. Oğullarının hayatından endişe ettiğini belirten kuryenin anne ve babası, 4 gündür hiçbir şekilde haber alamadıkları oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!
Başlık ResmiKuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

Şahsın son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın altınları teslim aldığı ve kuyumcudan ayrıldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Ramazan Beşli, oğlunun kaçırıldığından şüphelendiğini söyleyerek, "Olay pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane ilçesinde oldu. Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce yetkililerimizin onu bulup, bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Parasını çalıştığı yerden alıyor, müşteriye götürüyor oradan nakit parayı teslim ediyor, karşılığında altın alıyor, sonra kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motoru terk edip, gitti. Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Başka bir şey aklımıza gelmiyor" dedi.

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2 MİLYON LİRA PARA İSTEMİŞ

Beşli, oğlunun kendisine para bulması konusunda baskı yaptığını belirterek, "Bana, '2 milyon lira civarında bir para bulacaksın' diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Karakola götüreyim dedim, götüremedim. 'Tek başına gitmek istemiyorsan taksi çağırıp beraber gidelim' dedim, yine söyletemedim ve götüremedim. Sıkıntı burada, keşke bize kimlerin ne olduğunu anlatsaydı da biz ona göre güvenlik güçlerimize söylerdik.

Kuyumcunun şikayetçi olduğunu bugün öğrendim. Doğal hakkıdır, biz onu çok görmüyoruz. Saygı duyuyorum. Biz de zaten ona karşı mahcubuz. Yıllardır merhabalığımız var, tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğumun da bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum. Biri tarafından kaçırılmış ya da bir yerde kapatılmış olabileceğini düşünüyorum. Çocuğumu ortadan kaldırmış da olabilirler" diye konuştu.

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!
Başlık ResmiKuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

SIRRA KADEM BASTI

Baba Beşli oğluna hiçbir şekilde ulaşmadıklarına değinerek, "Ulaşamıyoruz, bu dördüncü gün. Ulaşmak için devamlı sağa sola yayım yaptık. Her tarafa yaydık. Facebook'ta paylaştık, telefonlarda tanıdığımız insanlara, arkadaşlara ulaştık. Hiçbirisinde bir bilgi yok. Emniyet güçlerimiz 'en kısa sürede bulacağız inşallah' diyor.

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!
Başlık ResmiKuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

'Araştırma yapılıyor, merak etmeyin' diyorlar ama biz canından endişe ettiğimiz için içimiz rahat değil. En kısa sürede bize yardımcı olunursa çok seviniriz. Telefonunun üzerinde olmadığı görünüyor. Keşke bir telefonu olsaydı, en azından sinyal verdiği yerden de bulunabilirdi. Telefonlarına hiç ulaşılmıyor. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Deniz, oğlum, lütfen bize ulaş. Sağsan, tehdit altındaysan, bir şekilde bize haber ver, ne olursun. Bizi çok zor durumda bıraktın. En yakın güvenlik güçlerine teslim ol" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!
Başlık ResmiKuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

"BİZİ YAKTIN OĞLUM"

Oğluna seslenen anne Nilüfer Beşli, "Deniz, oğlum, lütfen bize ulaş. Sağsan, tehdit altındaysan, bir şekilde bize haber ver, ne olursun. Bizi çok zor durumda bıraktın. En yakın güvenlik güçlerine teslim ol. Yaktın bizi oğlum, yaktın. Bir sesini duyalım. Biz öldük, bittik oğlum, ne olursun. Hayatından endişe duyuyoruz. Dört gündür ne yerdeyiz, ne gökteyiz" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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