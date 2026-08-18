TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Şamil Tayyar, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğramasının perde arkasını anlattı. İki ismin geçmişten beri birbirini tanıdığını belirten Atik ve Tayyar, Meriç’in yaşanan gerilimi konuşarak çözmek için saldırganın yanına tek başına gittiğini ve görüşme sırasında bıçaklı saldırıya uğradığını aktardı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ameliyatı tamamlanan Meriç’in hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayın ardından kaçan saldırganın, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Şamil Tayyar, saldırının arka planındaki dikkat çekici detayları paylaştı.

İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ 'ATAMA' KRİZİ BOZMUŞ

Fatih Atik, saldırının temelinde Yeni Parti’deki ilçe başkanlığı atamaları ve koltuk beklentisinin yattığı ifade etti.

Atik, iki isim arasındaki geçmişe dayalı yakın ilişkiye ve atama sürecine dair edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Yeni kurulma aşamasında Gaziantep'te il başkanlığı ataması yapıldı ancak ilçe yönetimleri henüz şekillenmemişti. İlçe başkanlığı yetkisi il yönetimiyle birlikte Melih Meriç’e bırakıldı. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş de Melih Bey gibi CHP’den Yeni Parti’ye geçen bir isimdi ve Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevine devam etme beklentisi içindeydi. Birbirlerini gayet iyi tanıyorlardı.

İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti

Seydi Ahmet Keleş, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Gaziantep delegesi olarak oy kullanmış bir isim. Kendisini delege yaptıran kişinin de Melih Bey olduğu söyleniyor. Yani beraber siyaset yapmışlar.

Hatta kendisi hakkında yirminin üzerinde suç işlediği, sabıka kaydı olduğuna dair bilgiler de var. Tutuklanması da varmış, aldığı cezalar nedeniyle. 39. kurultay öncesinde cezaevine girmesi gerekiyormuş. Fakat yine bana gelen bilgilere göre Melih Bey devreye girmiş, yardımcı olmuş bu konuda. Bir gün cezaevinde kalmış ve çıkmış. Daha sonra 39. kurultayda da kurultay delegeliği yapmış ve Özgür Özer'le yine Antep Delegesi olarak oy kullanmış Keleş. Ondan sonra da tabii beraber siyaset yaptıkları için Oğuzeli ilçe başkanlığını istemiş"

HUSUMET NASIL BAŞLADI?

Gazeteci Şamil Tayyar ise sürece ve tartışma anına dair bilgiler verdi. Milletvekili Meriç’in herhangi bir güvenlik kaygısı gütmeden, tamamen kırgınlığı gidermek amacıyla hareket ettiğini belirten Tayyar şunları aktardı:

"CHP'nin Gaziantep'te iki milletvekili var. Hasan Öztürkmen CHP'de kaldı. Melih Meriç de Yeni Parti'ye geçti.

Özgür Özel milletvekili geçişlerini hızlandırmak ve sayı arttırmak için her milletvekiline kendi seçim bölgesindeki aday tespitlerinde gerek il başkanı gerek ilçe başkanı; daha sonraki süreçte de milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimlerinde de kendilerine inisiyatif tanıyacağını belirtmiş.

Gaziantep'te de bütün teşkilat yapılanmasını Melih Meriç'e bıraktı Özgür Özel. Tabii ki bu atamalar bir prosedür dahilinde yapılıyor ama sonuçta listeyi Melih Meriç veriyor. Gaziantep'teki örgütlenmenin tamamını Melih Meriç yapıyor. Buna il başkanı da dahil onu da söyleyeyim. İl başkanını belirledi ardından beraber ilçe başkanlarını belirlediler.

İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti

Keleş, bu ayrışmadan önce CHP'nin son ilçe başkanı, kendi iddiasına göre sözüm ona, daha önce etrafında da bunu çok konuşmuş: "Yeniden ilçe başkanlığı sözü verdiler. Ben de onun için CHP'den istifa ettim. Yeni partiye geçtim. Ama Melih Meriç beni ilçe başkanı yapmadı"

MERİÇ, SALDIRGANIN YANINA GİDİYOR

Keleş, ilçe başkanı olamayınca bunun sorumlusu olarak Melih Meriç'i görüyor. Bundan dolayı da zaman zaman aralarında bir gerginlik oluyor. Son olarak bugün telefonda konuşuyorlar, tartışıyorlar. Tartışmadan sonra Melih Meriç, "Bunu bu kadar uzatmaya gerek yok. Ben sana yüz yüze anlatayım" diyor.

İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti

Olay günü yaşanan telefon trafiği ve sonrasındaki adımları detaylandıran Tayyar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Telefonda tartıştıktan sonra Melih Meriç konuyu tatlıya bağlamak, bir anlamda gönül almak amacıyla tek başına saldırganın bulunduğu bölgeye gidiyor. Yanında kimse yok, çünkü bir tehdit algısı ya da restleşme hissetmiyor. Tamamen iyi niyetle konuşmaya başladıkları sırada saldırgan bıçağını çekip salıyor"

SALDIRGANIN DOSYASI KABARIK

Saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in adli geçmişi de olayın bir diğer tartışmalı boyutunu oluşturdu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in saldırgan hakkında 27 ayrı dosya bulunduğunu açıklamasını değerlendiren Şamil Tayyar, yerel kaynaklardan gelen bilgilerin çok daha vahim tablolara işaret ettiğini söyledi:

"Sayın Vali 27 dosya olduğunu ifade etti ancak Gaziantep'te konuştuğum kaynaklar bu sayının 100'ün üzerinde olduğunu iddia ediyor. Dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan kabarık bir sicili olan birinin, geçmişte siyasi partilerde nasıl ilçe başkanlığı yapabildiği büyük bir soru işaretidir"

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