Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, ABD'de bulunan Miami Stadyumu'nda karşılaştı.

Arjantin, maçın 29. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 59. dakikasında Yeşil Burun Adaları, Deroy Duarte'nin kaydettiği golle eşitliği sağlarken, mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca uzatmalara geçildi.

Arjantin uzattı! Yeşil Burun Adaları sürprize yaklaştı

Uzatmalara hızlı başlayan Tangocular, 92. dakikada Lisandro Martinez ile 2-1 üstünlüğü yakalarken, Yeşil Burun Adaları 103. dakikada Sidny Lopes Cabral ile tekrar beraberliği yakaladı. Mücadelenin 111. dakikasında Diney Borges'in kendi kalesine attığı golle Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

RAKİP MISIR

Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı geçen Mısır ile karşılaşacak.

Arjantin uzattı! Yeşil Burun Adaları sürprize yaklaştı

Lionel Messi bu maçla birlikte turnuvadaki 7. gol sevincini yaşadı ve krallık yarışında zirvede yer alıyor.

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