Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

Yerli ürünleriyle ilklere imza atan Türkiye, bu kez yerli telefon ile heyecanı artırdı. ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılması hedefleniyor. Projeye göre ilk olarak kamuda kullanılması planlanan cihaz TOGG ile bağlantı kurabilecek. Aynı zamanda uydu bağlantısı ile şebekelerin kullanılamadığı afetlerde iletişimin sürdürülebilecek. Projeye göre cihaz ana model, kriptolamalı kamu modeli ve lüks segment model olmak üzere 3 farklı modelle üretilecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Birçok alanlarda imzasını atarak, yerli ürünlerine yenilerini eklemeye devam eden Türkiye, bu kez de yerli akıllı telefon için kolları sıvadı. ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.

HaberTürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, yaklaşık üç yıllık bir hazırlık geçmişi bulunan projenin şekillendiğini ve ASELSAN’ın da projeye dahil edildiğini belirtti. Cihazın tanıtımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yerli üretim akıllı telefon için düğmeye basıldı!
HABERLER

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yerli üretim akıllı telefon için düğmeye basıldı!

UYDU BAĞLANTISI OLACAK

Buna göre yerli cihazda uydu bağlantısını mümkün kılacak bir haberleşme altyapısı bulunacak. Böylece mobil şebekelerin kullanılamadığı doğal afetler ve olağanüstü durumlarda da iletişimin sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri
Başlık ResmiTarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

Cihazın günlük kullanımdaki sosyal medya uygulamalarıyla da uyumlu çalışacağını belirtildi. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de TOGG ile kurulacak bağlantı olacak. Erkoç'un aktardığına göre telefonun kullanıcı ara yüzünün TOGG'un dijital ekosistemi ve ara yüzüyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ASELSAN
EKONOMİ

ASELSAN'ın 1919 model cep telefonu 27 yıl sonra gündemde

3 FARKLI MODEL ÜRETİLECEK

Projeye göre cihaz 3 farklı modelle üretilecek. Bu modeller ana model, kriptolamalı kamu modeli ve lüks segment model olacak.

Model AdıAçıklamaÖzellikler
Ana ModelGeniş tüketici kitlesini hedefleyen, erişilebilir fiyatlı versiyon.Uydu bağlantısı, uzun pil ömrü, su ve toza dayanıklılık.
Kriptolamalı Kamu ModeliKriptolu haberleşme altyapısıyla en yüksek güvenlik seviyesinde tasarlanan ve ilk olarak dağıtımına başlanacak olan model.Kriptolu haberleşme altyapısı, en yüksek güvenlik seviyesi.
Lüks Segment ModelÜst donanımlı ve daha yüksek fiyat kategorisinde yer alacak versiyon.Ana modeldeki uydu bağlantısı ile dayanıklılık standartlarını koruyacak.

İLK KAMUDA KULLANILACAK

Uzun pil ömrü sunması, suya ve toza karşı dayanıklı olması beklenen yerli cihazın pazara sunulmasında ilk aşamada kamu kurumlarının öncelikli olması planlanıyor. Aydın Erkoç, kamu kullanımının ardından cihazın geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri
Başlık ResmiTarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

BİR CİHAZDA DÖRT ÖZELLİK

Projenin dikkat çeken adımlarından biri de cep telefonu üretimindeki geçmişi 1990'lı yıllara kadar uzanan ASELSAN’ın yer alması. Yaklaşık 29 yıl sonra gündeme gelen yeni projede ise klasik bir cep telefonundan farklı olarak yerli yazılım, uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve bağlantılı ekosistem özelliklerinin aynı cihazda bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri
Başlık ResmiTarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

ASELSAN 1919 VE 1920 TELEFONLARI ÜRETMİŞTİ

ASELSAN 1919 ve ASELSAN 1920 modelleri, Türkiye'nin teknoloji tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir ve Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu serisi olarak kayıtlara geçmiştir.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri
Başlık ResmiTarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

ASELSAN daha önce telefon alanında 1990'lı yılların sonunda üretilen ASELSAN 1919 ve ASELSAN 1920 modelleri ile ismini duyurmuştu. ASELSAN 1919'un küresel başarısının ardından, 1998 yılında bir üst model olarak ASELSAN 1920 piyasaya sunulmuştu. Araç kitiyle entegre edildiğinde ses tanıma özelliğine sahipti. Söylenen rakamları ya da hafızasındaki 32 ismi sesle algılayıp otomatik arama yapabiliyordu Yenilenen Lityum-İyon bataryasıyla 70 ila 120 saat arasında o döneme göre çok güçlü bir bekleme süresi sunuyordu. Standart koyu gri rengin yanı sıra koyu mavi ve açık gri renk alternatifleriyle üretilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Kaydet
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.