Yerli ürünleriyle ilklere imza atan Türkiye, bu kez yerli telefon ile heyecanı artırdı. ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılması hedefleniyor. Projeye göre ilk olarak kamuda kullanılması planlanan cihaz TOGG ile bağlantı kurabilecek. Aynı zamanda uydu bağlantısı ile şebekelerin kullanılamadığı afetlerde iletişimin sürdürülebilecek. Projeye göre cihaz ana model, kriptolamalı kamu modeli ve lüks segment model olmak üzere 3 farklı modelle üretilecek.

Birçok alanlarda imzasını atarak, yerli ürünlerine yenilerini eklemeye devam eden Türkiye, bu kez de yerli akıllı telefon için kolları sıvadı. ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.

HaberTürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, yaklaşık üç yıllık bir hazırlık geçmişi bulunan projenin şekillendiğini ve ASELSAN’ın da projeye dahil edildiğini belirtti. Cihazın tanıtımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.

UYDU BAĞLANTISI OLACAK

Buna göre yerli cihazda uydu bağlantısını mümkün kılacak bir haberleşme altyapısı bulunacak. Böylece mobil şebekelerin kullanılamadığı doğal afetler ve olağanüstü durumlarda da iletişimin sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

Cihazın günlük kullanımdaki sosyal medya uygulamalarıyla da uyumlu çalışacağını belirtildi. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de TOGG ile kurulacak bağlantı olacak. Erkoç'un aktardığına göre telefonun kullanıcı ara yüzünün TOGG'un dijital ekosistemi ve ara yüzüyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

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3 FARKLI MODEL ÜRETİLECEK

Projeye göre cihaz 3 farklı modelle üretilecek. Bu modeller ana model, kriptolamalı kamu modeli ve lüks segment model olacak.

Model Adı Açıklama Özellikler Ana Model Geniş tüketici kitlesini hedefleyen, erişilebilir fiyatlı versiyon. Uydu bağlantısı, uzun pil ömrü, su ve toza dayanıklılık. Kriptolamalı Kamu Modeli Kriptolu haberleşme altyapısıyla en yüksek güvenlik seviyesinde tasarlanan ve ilk olarak dağıtımına başlanacak olan model. Kriptolu haberleşme altyapısı, en yüksek güvenlik seviyesi. Lüks Segment Model Üst donanımlı ve daha yüksek fiyat kategorisinde yer alacak versiyon. Ana modeldeki uydu bağlantısı ile dayanıklılık standartlarını koruyacak.

İLK KAMUDA KULLANILACAK

Uzun pil ömrü sunması, suya ve toza karşı dayanıklı olması beklenen yerli cihazın pazara sunulmasında ilk aşamada kamu kurumlarının öncelikli olması planlanıyor. Aydın Erkoç, kamu kullanımının ardından cihazın geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

BİR CİHAZDA DÖRT ÖZELLİK

Projenin dikkat çeken adımlarından biri de cep telefonu üretimindeki geçmişi 1990'lı yıllara kadar uzanan ASELSAN’ın yer alması. Yaklaşık 29 yıl sonra gündeme gelen yeni projede ise klasik bir cep telefonundan farklı olarak yerli yazılım, uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve bağlantılı ekosistem özelliklerinin aynı cihazda bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

ASELSAN 1919 VE 1920 TELEFONLARI ÜRETMİŞTİ

ASELSAN 1919 ve ASELSAN 1920 modelleri, Türkiye'nin teknoloji tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir ve Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu serisi olarak kayıtlara geçmiştir.

Tarih belli oldu! Yerli telefon ilk nerede kullanılacak? TOGG, uydu bağlantısı… İşte özellikleri

ASELSAN daha önce telefon alanında 1990'lı yılların sonunda üretilen ASELSAN 1919 ve ASELSAN 1920 modelleri ile ismini duyurmuştu. ASELSAN 1919'un küresel başarısının ardından, 1998 yılında bir üst model olarak ASELSAN 1920 piyasaya sunulmuştu. Araç kitiyle entegre edildiğinde ses tanıma özelliğine sahipti. Söylenen rakamları ya da hafızasındaki 32 ismi sesle algılayıp otomatik arama yapabiliyordu Yenilenen Lityum-İyon bataryasıyla 70 ila 120 saat arasında o döneme göre çok güçlü bir bekleme süresi sunuyordu. Standart koyu gri rengin yanı sıra koyu mavi ve açık gri renk alternatifleriyle üretilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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