Yıldız Holding Yönetim Kurulu'na iki yeni üye atandı

Yıldız Holding'in sürdürülebilir büyüme hedefleri ve kurumsal yönetim yaklaşımı doğrultusunda Yönetim Kurulu'na iki yeni üye atandı.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları alanlarındaki birikimiyle Erdem Erkul, uluslararası finans, kurumsal yönetim ve aile şirketleri alanlarındaki deneyimiyle Neslihan Tonbul, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Erkul, lisans eğitimini işletme, yüksek lisans eğitimini Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında tamamladı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi ve e-Devlet alanında yapan Erkul, akademik çalışmaları kapsamında University of Massachusetts bünyesindeki National Center for Digital Government'ta doktora araştırmacısı olarak bulundu. Harvard Kennedy School'da kamu politikaları, inovasyon ve girişimcilik alanlarında eğitimlere katılan Erkul, London School of Economics'te (LSE) Technological Disruption programını tamamladı.

Profesyonel kariyerinde Microsoft Türkiye ve Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde çeşitli üst düzey görevler üstlenen Erkul, 2014-2018 yılları arasında Samsung Electronics Türkiye'de Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü ve şirket sözcüsü olarak görev yaptı.

Erkul, kariyeri boyunca teknoloji yatırımları, dijital dönüşüm, inovasyon, kamu-özel sektör işbirlikleri ve uluslararası teknoloji ekosistemleri üzerine çalışmalar yürüttü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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