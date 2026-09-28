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Dünya

İsrail saldırıları Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu uydu görüntülerine yansıdı: Hiroşima'yı 16'ya katladı

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Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail bombardımanının yol açtığı ağır yıkım, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı. Filistinli kaynaklar ise, saldırılarda 223 bin ton patlayıcı kullanıldığını ve bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 16 kat fazla olduğunu belirtti.

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İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki yapıların yüzde 90'a yakını yıkıldı. Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Gazze'nin her bölgesinde İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkıma rastlanıyor. Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki saldırılarının yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

İsrail saldırıları Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu uydu görüntülerine yansıdı: Hiroşimayı 16ya katladı
Başlık Resmiİsrail saldırıları Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu uydu görüntülerine yansıdı: Hiroşimayı 16ya katladı

MAHALLELER HARİTADAN SİLİNDİ

Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor.

AYAKTA TEK BİR BİNA BİLE KALMADI

Uydu fotoğraflarında, Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmadığı dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin zorla yerinden edildiği Refah, halen İsrail işgali altında bulunuyor. Gazze Şeridi'nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze kentindeki yıkımın korkunç boyutu da uydu fotoğraflarına yansıyor.

İsrail saldırıları Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu uydu görüntülerine yansıdı: Hiroşimayı 16ya katladı
Başlık Resmiİsrail saldırıları Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu uydu görüntülerine yansıdı: Hiroşimayı 16ya katladı

İSRAİL GAZZE'YE HİROŞİMA'DAKİ ATOM BOMBASINDAN 16 KAT FAZLA PATLAYICI ATTI

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu. Filistinli kaynaklara göre, İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı. Bu sayı, ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor.

Bu bombardımanların yanı sıra İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makinalarıyla kasıtlı olarak yıktı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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