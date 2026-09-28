UEFA duyurdu: Uluslar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında 29 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü Grup müsabakasını yönetecek.

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UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü Grup'ta Çekya ile İngiltere orasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Çekya'nın Prag şehrindeki Fortuna Arena'da 29 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Halil Umut Meler

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San VAR (Video Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak ise (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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