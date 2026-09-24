Süper Lig'de zirvede 4 hakem var: VAR'da 10 yabancı görev aldı

Süper Lig'in ilk 6 haftasında en fazla düdük çalan hakemler 4'er maçla Batuhan Kolak, Yasin Kol, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan oldu. Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak, Erkan Engin ve Tamas Bognar ise 6'şar defa ile VAR'da (Video Yardımcı Hakem) görev aldı.

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 54 karşılaşma oynandı. Söz konusu müsabakalara Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 21 farklı hakem atandı. Bu süreçte en fazla maç yöneten hakemler, 4'er defa ile Batuhan Kolak, Yasin Kol, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan oldu. Bu isimleri 3'er defa ile Gürcan Hasova, Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Kadir Sağlam, Çağdaş Altay, Ali Şansalan, Reşat Onur Coşkunses ve Ümit Öztürk izledi.

Yasin Kol

VAR'DA 4 HAKEM ÖNE ÇIKTI

MHK tarafından 6'şar defa Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanan Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak, Erkan Engin ve Tamas Bognar da bu alanda zirvede yer aldı.

10 YABANCI VAR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde TFF tarafından 10 yabancı hakeme VAR görevi verildi. Fedayi San, Andrew Donaldson Dallas, Guillermo Cuadra Fernandez, Ferenc Karako, Tamas Bognar, Pawel Malec, Richard Martens, Manuel Schüttengruber, Tomasz Kwiatkowski ve Matej Jug, VAR odasına giren isimler oldu.

EN FAZLA SARIYI ALİ ŞANSALAN GÖSTERDİ

Ali Şansalan, yönettiği 3 karşılaşmada gösterdiği 23 sarı kartla Süper Lig'de 6 haftalık bölümde en fazla kartına başvuran hakem olarak dikkat çekti. Yasin Kol 4 maçta 18, Atilla Karaoğlan 4 mücadelede 17 ve Oğuzhan Çakır da 3 karşılaşmada 17 sarıyla Şansalan’ı takip etti.

Ali Şansalan

EN ÇOK KIRMIZIYI BATUHAN KOLAK GÖSTERDİ

Ligde 4 defa düdük çalan Batuhan Kolak, 2 kırmızı kart gösterdi. Kolak, Galatasaray -Çorum FK mücadelesinde Aleksandros Kyziridis’i ihraç ederken, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında ise sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu’yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Batuhan Kolak

KADİR SAĞLAM'DAN 4 PENALTI

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam düdük çaldığı 3 karşılaşmada 4 penaltı verdi. Sağlam, Samsunspor-Göztepe maçında 2, Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Eyüpspor müsabakalarında da 1’er defa penaltı kararı verdi.

Atilla Karaoğlan da Fenerbahçe-Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Başakşehir-Gençlerbirliği maçlarında beyaz noktaya gitti.

Atilla Karaoğlan

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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