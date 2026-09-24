Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Rüşvet çarkını ortaya çıkan yat şirketi sahibi, T.A.'nın oğlunun sünnet masraflarını da karşılamak zorunda kaldığını belirtirken; aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği'ne müracaat eden aracı yat şirketi sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ülkeye her girişinde Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. tarafından para talep edildiğini bildirdi.

HER GİRİŞTE BİNLERCE EURO İSTEMİŞ

Müşteki T.Ş., 2026 yaz sezonunda bahse konu yatın 6 kez ülkeye giriş yaptığını, bu kapsamda toplam 12 bin Euro istendiğini kaydetti. İşlemlerde zorluk çıkarılması nedeniyle talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirten T.Ş., geçmiş dönemlerde de şüphelinin çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını ifade etti.

Liman başkanının rüşvet alırken yakalandığı operasyonun detayları! Oğluna sünnet düğünü bile yaptırmış

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Müşteki ayrıca, 2025 yazında liman başkanının yönlendirmesiyle 500 bin TL nakit bulunan bir çantayı Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek teslim ettiğini beyan etti. Beyanlar üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda sulh ceza hakimliğinden teknik araçlarla izleme kararı alındı. Seri numaraları önceden alınmış paralarla şüpheli T.A.'nın odasına giren müşteki T.Ş., parayı teslim etmesinin ardından güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Liman başkanının rüşvet alırken yakalandığı operasyonun detayları! Oğluna sünnet düğünü bile yaptırmış

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda şüpheli T.A. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 Avro, 440 İngiliz Sterlini, 660 Dolar, 52 bin 200 Türk Lirası, rüşvet ve irtikap suçuna delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 adet not kağıdı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 138 adet fişek, 4 adet farklı ebatlarda kesici alet, 8 adet dijital materyale el konuldu.

Liman başkanının rüşvet alırken yakalandığı operasyonun detayları! Oğluna sünnet düğünü bile yaptırmış

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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