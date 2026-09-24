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Ekonomi

Fon krizinin faturasını Türkiye ödeyecek! Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek

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Fon krizinin faturasını Türkiye ödeyecek! Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek
Başlık ResmiFon krizinin faturasını Türkiye ödeyecek! Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek

Finansal piyasalarda patlak veren fon kriziyle birlikte parası kilitlenen yüz binlerce yatırımcının ev, arsa, otomobil ve düğün hayalleri de ertelendi. Ekonomide yavaşlama riskine dikkat çeken sektör temsilcileri ise “Büyük bir durgunluk bizi bekliyor” diyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Finans piyasalarında yaşanan gelişmeler, sadece fonda parası olanları değil, birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfi ye sürecine alınmasıyla, finansal sistemde bulunan büyük tutarlı birikimlerin yeniden kullanılabilir hâle gelmesi zaman alacak. 20 milyar dolarlık bir hacmin oluşturduğu vurgun düzeninde olan küçük yatırımcıya oldu. “Tüm birikimimizi yatırmıştık”, “Ev alacaktık”, “Araba hayalim vardı”, “Düğün yapacaktık” gibi serzenişlerin yanı sıra “Anneme bulaşık makinesi alacaktım” diyenlerin de olması, boyutun sadece parasını kurtarmaya çalışanlardan ibaret olmadığını gösterdi. Etkinin gayrimenkul piyasasından dayanıklı tüketim mallarına kadar büyük bir kesimi etkilemesi bekleniyor. Emlak sektöründen bir temsilci “Bu tür finansal araçlarda bekleyen birikimler sonunda ya otomobil ya da konut satışına dönüyordu. Zaten uzun süredir durgun olan piyasa, yeni alıcıların da beklemesiyle daha da durulacak” dedi. Konut satışının gerilemesinin de taşımacılık şirketlerinden mobilyaya, beyaz eşyadan perdeciye kadar sayısız sektörü etkilemesi bekleniyor.

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Otomotiv piyasasında da aynı zincir işliyor. Galericiler, finansal araçlarda biriken tasarrufl arın önemli bir bölümünün zaman içinde otomobil alımına dönüştüğünü belirtiyor. Otomobil alımının gecikmesiyle birlikte sigorta, kasko, ekspertiz, servis, lastik ve aksesuar harcamaları da aynı tarihe öteleniyor.

Fon krizinin faturasını Türkiye ödeyecek! Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek
Başlık ResmiFon krizinin faturasını Türkiye ödeyecek! Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek

DÜĞÜNLERE DE ETKİSİ OLACAK

Düğün ekonomisi de bu zincirin dışında kalmıyor. Fonlarda birikimini tutan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında düğün planlarının da yer alması, finansal tasarrufların günlük hayatın büyük harcamalarıyla bağlantısını ortaya koyuyor. Düğün salonu, kuyumcu, gelinlikçi, mobilyacı, beyaz eşya mağazası, organizasyon şirketi, fotoğrafçı ve balayı işletmesi, tek bir düğün bütçesinden pay alıyor. Bu bütçenin kaynağına ulaşılamadığında düğünün tarihiyle birlikte bu sektörlerin geliri de ileri bir tarihe taşınıyor.

Uzmanlar olayı kısaca şöyle özetliyor:

Finansta yaşanan sorun, böylece “ertelenmiş talep” olarak ekonominin geneline yayılacak. Parası bekleyen vatandaş alımını, alıcı bekleyen satıcı satışını, satış bekleyen sektörler ise gelirini bekleyecek.

KRİZDEN 455 BİN YATIRIMCI ETKİLENDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarında 455 bin 758 tekil yatırımcı olduğunu açıkladı. Yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulun görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

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