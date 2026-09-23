Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifasına destek! 'Tarihin doğru tarafında durdu'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kararına saygı duyduklarını belirterek, “Tarihin doğru tarafında durmuştur” dedi. Özel, Yavaş’ın bundan sonraki süreçte alacağı her türlü karara saygı duyacaklarını söyledi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yeni Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve ardından 7 ilçe belediye başkanının CHP’den istifasını nasıl değerlendirdiği soruldu.

Özgür Özelden Mansur Yavaşın istifasına destek! Tarihin doğru tarafında durdu

"VERECEĞİ HER KARARA SAYGI DUYARIZ"

Özel, soruya şu cevabı verdi: “Kendisine kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğimi ifade etmiştim. Bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş’ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde, hatırlıyorsunuz, daha bu konular gündemde değilken ve herkesi davet ederken; belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclisi dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini ifade etmiştim. Bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı söylemiştim. O gün bugündür de Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor.”

Özgür Özelden Mansur Yavaşın istifasına destek! Tarihin doğru tarafında durdu

"BİRİNCİ SORUMLULUĞU ANKARA’YA KARŞIDIR"

Mansur Yavaş’ın tarihin doğru yerinde durduğunu dile getiren Özel, “Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleri ile terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım” ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara’ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmektir önemli olan.”

Özgür Özelden Mansur Yavaşın istifasına destek! Tarihin doğru tarafında durdu

"NE İŞ BİRLİĞİ?"

Özel, “İBB’de başkanvekili seçiminin yenilenmesi söz konusu olursa Yeni Parti, CHP ile iş birliği yapar mı?” sorusuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Butlan sözcüsünün çizdiği çerçeve, daha bugün ortaya koydukları sorumsuz çerçeveden bihaber ve gerçekten ne söylediğini bilmiyor. Düşünsenize, o belediye başkanlarının tamamı bizim yönetimimiz sırasında belirlenmiş. Daha Yeni Parti’yi kurmadan önce demişiz ki ‘Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin durumu özeldir. Kimseyi Yeni Parti’ye geçme konusunda zorlamayacağız ve oranın dengeleri önemli.’

‘Efendim, biz Adalar Belediyesi’ndeki riski gördük, Yeni Parti ile iş birliği yapıyoruz.’ Ne iş birliği?”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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