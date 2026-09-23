Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi’nde çalışmaların yüzde 30’u aştığını açıkladı. 34 kilometrelik hat tamamlandığında Siirt, havalimanı ve üniversite demiryolu ağına bağlanacak. Hattın 2030’da yılda 500 bin yolcu ve 370 bin ton yük taşıması bekleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Demiryolu Hattı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere 34 kilometre uzunluğundaki Siirt–Kurtalan Demiryolu Projesiyle mevcut hattı Kurtalan’dan Siirt’e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev projede kritik eşik aşıldı, Siirt’in ulaşımı değişecek

HATTA 3 İSTASYON YER ALACAK

Proje güzergâhı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Kurtalan, Siirt Havalimanı, Siirt Üniversitesi ve kent merkezini birbirine bağlayacak şekilde planladık. Hattı saatte 160 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz. Hat üzerinde Yeni Kurtalan, Havalimanı-Üniversite ve Siirt olmak üzere 3 istasyon yer alacak.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev projede kritik eşik aşıldı, Siirt’in ulaşımı değişecek

FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE

Güzergâhın coğrafi şartları nedeniyle projenin önemli mühendislik yapılarını da kapsadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Bu kapsamda; 8 adet 18 bin metre tünel, 5 adet 695 metre aç-kapa tünel ve 2 adet 590 metre viyadük, 6 üstgeçit, 5 altgeçit ve 31 menfez inşa ediyoruz. Hattın yaklaşık yüzde 50’sinin tünellerden oluşması, bu işin teknik büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Şu ana kadar genel fiziki ilerleme oranımız yüzde 30’un üzerindedir.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev projede kritik eşik aşıldı, Siirt’in ulaşımı değişecek

370 BİN TON YÜK VE 500 BİN YOLCU TAŞINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sahadaki çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu hattı tamamladığımızda Siirt il merkezi ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacak; Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine kavuşacaktır. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak; bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine güçlü katkı sağlanacaktır.” dedi.

Bakan Uraloğlu, hattı yalnızca 34 kilometrelik bir demiryolu yatırımı olarak görmediklerini vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu projeyi Siirt’in üretimini, sanayisini, tarımını ve yer altı kaynaklarını Türkiye’nin ve dünyanın pazarlarıyla buluşturacak bir kalkınma yatırımı olarak değerlendirmemiz doğru olacaktır. 2030 perspektifinde yıllık yaklaşık 370 bin ton yük ve 500 bin yolcu potansiyeline hizmet etmesi öngörülen hattımızın güçlü bir ekonomik hinterlandı bulunuyor. Siirt bugün yalnızca fıstığıyla değil; buğdaydan mercimeğe, mısırdan bala uzanan önemli bir tarımsal üretim kapasitesine sahip. Sadece buğday, kırmızı mercimek, dane mısır ve arpa üretimi yıllık yaklaşık 129 bin tona ulaşıyor. Yaklaşık 409 bin dekar alanda üretilen Siirt fıstığı ise 10 binden fazla çiftçimizin geçim kaynağıdır. Üretimin ilerleyen dönemde 50 bin tona çıkarılması hedeflenmektedir. Bu ürünlerimizin pazara erişiminde demiryolumuz önemli bir lojistik imkân sunacaktır.”

Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev projede kritik eşik aşıldı, Siirt’in ulaşımı değişecek

Siirt’in madencilik ve sanayide de büyüdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, “Türkiye’de metalik çinko üretimine yönelik ilk sanayi altyapısı Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. Yine, organize Sanayi Bölgemizde metal, gıda, makine ve hazır giyim gibi farklı sektörlerde üretim yapan tesislerimiz bulunuyor. Siirt–Kurtalan demiryoluyla bütün bu üretim gücünü de ulusal demiryolu ağına bağlıyoruz. Tarım ürünlerimizi, madenlerimizi ve sanayi ürünlerimizi ülkemizin büyük üretim ve tüketim merkezlerine, oradan da limanlarımıza daha ekonomik, güvenli ve çevreci şekilde ulaştırmanın altyapısını kuruyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev projede kritik eşik aşıldı, Siirt’in ulaşımı değişecek

Uraloğlu, havalimanını, üniversiteyi ve şehir merkezini de demiryoluyla buluşturarak yolcu ulaşımında yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek “Kısacası burada sadece 34 kilometre ray döşemiyoruz. Siirt’in üretimini pazara, sanayisini lojistik ağlara, insanımızı Türkiye’nin dört bir yanına bağlayacak yeni bir koridor inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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