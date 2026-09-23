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Faili meçhul cinayetlerle ilgili en merak edilen soru! Bakan Gürlek cevapladı

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ABD'de faili meçhul cinayetlere ilişkin operasyonların sorulduğu Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Biz burada bir hassasiyet gördük" dedi. Cinayetlerin neden şimdi çözüldüğü sorusunu da cevaplandıran Gürlek, "Faili meçhul cinayetlerle ilgili Bakanlıkta bir birim kurduk. 690 dosya indirdik raftan. Teknoloji değişti, delil ve DNA konusunda da çok gelişmiş seviyeler var artık. 46 dosyayı böyle çözdük" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’ta temaslarını sürdürüyor. Gürlek son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Fon soruşturmasından İBB davasına kadar birçok konuya değinen Gürlek'e, "Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmeye başladı. Siz de tek tek gidiyorsunuz. Benim merak ettiğim şu: Niye bunlar zamanında çözülememiş? Siz farklı ne yapıyorsunuz ya da çözmek için?" sorusu yöneltildi.

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"FAİLİ MEÇHULLERLE İLGİLİ DUYARLILIK FARK ETTİK"

"Niye bunlar zamanında çözülemedi?' değil. Elbette çözülüyordu. Biz burada bir kere bir hassasiyet gördük" diyen Bakan; sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı olarak şöyle: Biz Gülistan Doku olayında, toplumun bu konuya duyarlı olduğunu fark ettik. Orada, biliyorsunuz gencecik bir kızcağızımız... İşte daha tam olay da net değil; yani bir cinayet mi, ya da işte bir intihar mı olduğu konusunda bir tartışma var. Ama şu an tabii, en son itiraflarla birlikte, işte Umut Altaş'ın beyanıyla birlikte, iş cinayete doğru çevrildi. Yani burada tabii bir toplum hassasiyet gösterdi. Sonra arkadaşlarla toplandık, dedik ki: "Burada, faili meçhul suçlarla ilgili, cinayetlerle ilgili Bakanlıkta bir birim kuralım." Kurduk. Ya burası tamamen alanında uzman, başında bir daire başkanı var, hakim-savcı kökenli.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili en merak edilen soru! Bakan Gürlek cevapladı
Başlık ResmiFaili meçhul cinayetlerle ilgili en merak edilen soru! Bakan Gürlek cevapladı

"690 TANE DOSYA ALDIK İNCELEMEYE"

Altında işte hakim-savcı arkadaşlarımız var. Böyle kürsüden aşağı yukarı 690 tane dosya çektik. Ama şimdi ben şunun altını çizmek istiyorum: Burada bu arkadaşların soruşturma yapma yetkisi yok. Kesinlikle. Soruşturma yapma yetkisi kanunlarımıza göre ilgili yer başsavcılığına ait, olayın olduğu yer. Ama bu arkadaşlar teknik olarak sadece bu dosyalara bakıyorlar, inceliyorlar. Şimdi sonuçta zamanında deliller sağlıklı toplanmamış olabiliyor. Ya da şu anki teknolojiyle o anki teknoloji farklı olabiliyor. Şu an biliyorsunuz, delil toplama konusunda çok gelişmişlik seviyesine ulaştık. Artık baz istasyonu çalışması yapabiliyoruz, DNA incelemesi yaptırabiliyoruz. Bu arkadaşlar özellikle o dosyanın sahibi olan savcıyla ya da başsavcıyla irtibat halinde görüşerek, "Ya işte burada bir tanık beyanı var, bunu tekrar dinleyelim" ya da işte "Şurada biz size teknik olarak destek çıkalım" diye bir yol gösteriyor. Yani burada soruşturma yapma yetkisi kesinlikle yok, sadece yol gösteriyor.

"46 OLAYI ÇÖZDÜK"

Ama faydalı da olduğu, yani birçok faili meçhul cinayeti çözdük. Başsavcılarımızla da sürekli olarak bu arkadaşlarımız görüşüyor. Özellikle adliyelerde de Faili Meçhul Suçlar Bürosu var. Bu büronun da önemli bir büro olduğunu arkadaşlarımıza hissettirdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Bizim amacımız sadece dikkat çekmek. Bu tip dosyaların işte adliyelerde, raflarda beklememesi... Aynı zamanda da biz şunu aslında vurgulamak istiyoruz: Ortada bir suç varsa mutlaka bunun faili vardır ve devlet mutlaka bu faili bir gün adalet önüne çıkartmak zorundadır. Yani biz adalet olarak bizim amacımız, bir suçun cezasız kalmaması, faili adalet önünde, hukuk çerçevesinde hesabını sormak. Bu kararlı mücadeleyi biz arkadaşlarımıza iletiyoruz. Sağ olsunlar çok da olumlu, güzel şeyler aldık. Yani şu ana kadar 46 tane olay çözdük. İşte halen araştırdığımız, baktığımız olaylar var. Toplumda hassasiyet oluşturan olayları da çözdük. Yani kamuoyu da olumlu karşıladı. Biliyorsunuz yakın zamanda birkaç tane olayla ilgili siz de takip etmişsinizdir, çalışmalar da yapılıyor."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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