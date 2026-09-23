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Motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi?

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Akaryakıt fiyatlarında gözler petrol piyasasındaki hareketliliğe çevrildi. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesi sonrasında motorin fiyatında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi sorusu ise gündemde.

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Petrol piyasasında yaşanan düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi merak edilirken son dönemde yüksek seviyelerde seyreden motorin fiyatı için yeni bir indirim gündeme geldi.

Motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi?
Başlık ResmiMotorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi?

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 5 lira 57 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu değişikliğin 23 Eylül'ü 24 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı şehir ve dağıtım bölgesine göre 91-92 lira bandına gerileyecek.

Motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi?
Başlık ResmiMotorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları düşecek mi?

23 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa: Benzin 80,40 TL | Motorin 96,40 TL | Otogaz 34,99 TL
İstanbul Anadolu: Benzin 80,30 TL | Motorin 96,20 TL | Otogaz 34,39 TL
Ankara: Benzin 81,40 TL | Motorin 97,50 TL | Otogaz 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,70 TL | Motorin 97,80 TL | Otogaz 34,99 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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