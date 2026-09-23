Artvin'de yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı, o anlar kamerada

Artvin’de bir restoranda yemek yerken boğazına lokma takılan çocuğun yardımına işletme sahibi koştu. Heimlich manevrası ile çocuğu boğulmaktan kurtaran Abdulkadir Yıldız “Bir anda morardığını gördüm ve boğazına lokma kaçtığını anladım. Birkaç kez denedim, olmadı ama pes etmedim” dedi.

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir oto yıkama işletmesinin ofisinde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Abdulkadir Yıldız’ın işletme sahibi olduğu restoranda yemek yiyen bir çocuğun boğazına lokma kaçtı.

Çocuğun nefes almakta zorlandığını ve yüzünün morardığını fark eden Yıldız duruma müdahale etti. Kemen çocuğun yanına giderek Heimlich manevrası uyguladı.

Artvinde yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı, o anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yıldız’ın birkaç denemesinin ardından lokma çocuğun boğazından çıkarken, çocuk da rahat bir nefes aldı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Artvinde yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı, o anlar kamerada

“OLMADI AMA PES ETMEDİM”

Yıldız, korku dolu anları şöyle anlattı:

Yemek saatindeydik. Genelde etraftaki çocuklara da yemek söylerim. O gün bir çocuğa ‘Aç mısın?' diye sordum, ‘Açım abi' dedi. Yemek yerken bir anda morardığını gördüm ve boğazına lokma kaçtığını anladım. Daha önce nasıl yapıldığını izlediğim Heimlich manevrası aklıma geldi. Birkaç kez denedim, olmadı ama pes etmedim. Çok şükür sonunda lokmayı çıkarmayı başardık. Çocuğa geçmiş olsun diliyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Artvin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArtvin

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