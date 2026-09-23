Memur ve emekli zammında yeni hesap! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi
Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Bankanın Eylül 2026 raporunda Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahmini yer aldı. ADB, Türkiye'ye ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,8 olarak açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 31,5 olarak açıkladı. Peki bu tahmine göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ENFLASYON KRİTİK!
Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
2 AYLIK ENFLASYON
2026'nın ikinci yarısında 2 aylık enflasyon açıklanmış durumda. TÜFE, temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 geldi. 2 aylık enflasyon ise yüzde 3,65 oldu.
MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK!
2 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 3,65'lik zammı şimdiden garantiledi. Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Enflasyon farkının oluşması için kalan 4 ayda yüzde 3,23 üzerinde enflasyon daha oluşması gerekiyor.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?
Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması bekleniyor. Peki Asya Kalkınma Bankası'nın yüzde 31,5 olan yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
2026 sonu enflasyonunun yüzde 31,5 gelmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11,67, memurların 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 4,36 olacak.
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak zammı yüzde 11,67, memurların ise yüzde 9,58 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
Yüzde 11,67'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 300 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 76 bin 951 liraya çıkacak.