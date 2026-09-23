Memur ve emekli zammında yeni hesap! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Bankanın Eylül 2026 raporunda Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahmini yer aldı. ADB, Türkiye'ye ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,8 olarak açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 31,5 olarak açıkladı. Peki bu tahmine göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

