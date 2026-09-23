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Spor

Galatasaray'da büyük fiyasko Rafael Leao: "Kendini tatilde sanıyor!"

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Galatasaray'da büyük fiyasko Rafael Leao:
Başlık ResmiGalatasarayda büyük fiyasko Rafael Leao: Kendini tatilde sanıyor!

G.Saray’ın 38 milyon avroya kadrosuna kattığı Portekizli yıldızı yerden yere vurdular. Büyük umutlarla Milan’dan transfer edilen yıldız futbolcu, dört maçta ‘sıfır’ çekince dünyanın diline düştü. İtalyan basını “Büyük fiyasko” ifadelerini kullanırken CBS Sports yorumcusu “Kendini tatilde sanıyor.” dedi…

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Galatasaray yönetimi, sezon başında transferde uzun süre sessiz kalınca taraftarlarının protestosuyla karşılaşmıştı. Milan’ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, 38 milyon avroya transfer edildiğinde ise yer yerinden oynamıştı. Ancak bu büyük coşku kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Galatasaray formasıyla dört maça çıkan Leao, asist ya da gol katkısı sunamadı. Özellikle Trabzonsporlu Salah’ın ‘hat-trick’ yaptığı maçta Leao’nun 21 top kaybı yapması, 4-0’lık hezimetin en çarpıcı istatistiği oldu.

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Rafael Leao
Başlık ResmiRafael Leao

ALAYCI PAYLAŞIMLAR

Portekizli yıldız, Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada da hedef tahtasına oturdu. İtalya’dan MilanNews24 internet sitesi, “Büyük fiyasko! Galatasaray macerasındaki başlangıcı zaten her şeyi anlatıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 230 dakika forma giydi. Gol atamadı, asist yapamadı. Trabzonspor maçında 65 topa dokunuş, 21 top kaybı, kaleyi bulmayan dört şut… Türk taraftarlar alaycı paylaşımlar yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

KENDİNE GELMELİ

Çizme basınından Calcio Mercato ise “Leao, Milano’daki yedi yılı boyunca sık sık sergilediği alışılmadık tembelliği nedeniyle hedef hâline geldi.” diye yazdı. ABD’den CBS Sports kanalının yorumcusu Michael Lahoud da “Haftada 288 bin avro kazanıyor. Böyle bir performans kabul edilemez. Galatasaray büyük bir kulüp ancak o tatildeymiş gibi davranıyor. Trabzonspor maçında Portekiz U21 oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı. Leao’nun artık uyanması gerekiyor. Burası onun son şansı olabilir” ifadelerini kullandı.

Rafael Leao (sağda)
Başlık ResmiRafael Leao (sağda)

INSTAGRAM GÜZELİ!

Paolo Maldini, Leao’nun Milan’daki ilk döneminde Portekizli yıldıza “Instagram’ın için oynuyorsun. Güzel çalımlarını paylaşıyorsun ama bir sezonda 2-3 gol, 2 asist yetmez. Rakamların farklı olmalı.” sözlerini kullanmıştı. Galatasaraylı taraftarlar sık sık sosyal medyada bu sözleri hatırlatıyor.

"ONU İZLEMEKTEN BIKMIŞTIM"

İtalyan devi Milan’ın efsanevi futbolcusu 88 yaşındaki Jose Altafini, geçtiğimiz günlerde Rafael Leao’yu sert şekilde eleştirmişti. Pele ile birlikte Brezilya Millî Takımı’nın formasını da giyen Altafini, “Onu izlemekten bıkmıştım. Sanki bize lütfetmek için oynuyormuş gibi bir havası vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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