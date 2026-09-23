Küresel ticaretin kalbi İstanbul'da atacak: MÜSİAD EXPO 2026’da hedef 5 milyar dolar

Küresel ticaretin önemli buluşmalarından MÜSİAD EXPO 2026, 110’dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacak. 60 ülkeden 800’ü aşkın yabancı iş insanının katılacağı fuarda 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefleniyor.

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Uluslararası Ticaret Fuarı MÜSİAD EXPO 2026, İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde 23 - 26 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyon, “Küresel Ticaretin Kalbi Burada Atıyor” mottosuyla uluslararası ticarete yön vermeye hazırlanıyor. 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ 110’dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuar; üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji başta olmak üzere çok sayıda stratejik sektörü aynı çatı altında buluşturacak.

Fuar kapsamında 60 ülkeden 800’ü aşkın yabancı iş insanının yer alacağı nitelikli alım heyetleri Türk üreticileriyle doğrudan masaya oturacak. Fuarda 5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılması hedefleniyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir

KÜRESEL TİCARETE YÖN VERECEK

Fuarın küresel ekonomi ve Türkiye’nin üretim gücü açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, “2024 yılında 20’ncisini gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD EXPO; D-8 Büyükelçiler Buluşması, Uluslararası İş Forumu (IBF) ve Yabancı Misyonlar Resepsiyonu gibi üst düzey etkinliklerle küresel ticarete yön veren stratejik bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. 23–26 Eylül 2026 tarihlerinde 21’inci kez düzenleyeceğimiz fuarımızla bu ivmeyi çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz. İstanbul’un jeopolitik konumu ve güçlü lojistik altyapısından aldığımız ilhamla; küresel iş birliği ağımızı genişletmeye, üreticilerimizi yeni pazarlarla buluşturmaya ve ülkemizin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlamaya kararlıyız. MÜSİAD EXPO, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; yeni ortaklıkların doğduğu, ticaret hacminin katlandığı ve sürdürülebilir küresel fırsatların inşa edildiği dinamik bir ekosistemdir” dedi.

TİCARİ DİPLOMASİ VE B2B ODAKLI KÜRESEL AİLE BULUŞMASI

MÜSİAD EXPO 2026; fuar süresince düzenlenecek ikili iş görüşmeleri (B2B), özel networking toplantıları, alım heyeti programları ve uluslararası iş forumları ile katılımcılarına doğrudan hedef kitleleriyle buluşma fırsatı sunacak.

Üretim odaklı ve güvenli ticaret yapısını küresel vitrine çıkaracak olan organizasyon, katılımcı firmaların markalarını global ölçekte konumlandırmalarına ve yeni pazarlara açılmalarına zemin hazırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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