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Ekonomi

Kışlık pazar mesaisi başladı! Sebze fiyatlarının kilosu 80-150 lira bandında değişiyor

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Bolu'da kış hazırlıkları başladı. Vatandaşlar kış boyunca tüketecekleri ürünleri hazırlamak için semt pazarlarına akın ederken, turşuluk ürünler, kapya biber ve salçalık domatese talep yoğunlaştı. Tezgâhlarda şeker fasulyenin kilosu 150, barbunyanın kilosu ise 100 liradan satışa sunuluyor.

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Bolu'da sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklar başladı. Kış boyunca tüketecekleri gıdaları hazırlamak isteyen vatandaşlar, kentteki semt pazarlarına akın etti. Pazara gelen vatandaşlar tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle salça ve kornişon turşu yapımında kullanılan ürünlere talep yoğunlaştı.

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"DOLAPLIK VE SALÇALIK ÜRÜNLERE İLGİ BÜYÜK"

Pazarcı esnafı Hakkı Can Kavuncu, kışın mevsimi dışında bulunmayan ürünlerin donduruculara kaldırılmaya başlandığını belirterek, "Dolaplık ürün satışları başladı. Şu anda şeker fasulye, barbunya, normal fasulye, turşuluk malzemeler, bamya, kapya biber ve salçalık domates çeşitlerimiz tezgahta yerini aldı. Vatandaşlar kışlık ürünlerini hazırlayıp dondurucuya atıyor ya da salça yapıyor. Kışın çıkmayan ürünleri şimdiden depolayıp yemeklerinde kullanacaklar. İlgi bayağı yoğun. Şeker fasulye, barbunya, turşuluklar, kapya biber ve domatese talep oldukça yüksek" dedi.

Kışlık pazar mesaisi başladı! Sebze fiyatlarının kilosu 100-150 lira bandında değişiyor
Başlık ResmiKışlık pazar mesaisi başladı! Sebze fiyatlarının kilosu 100-150 lira bandında değişiyor

KASA HESABI SATIŞLARDA FİYATLAR UYGUN

Tezgâhlardaki güncel fiyatlar ve satış şartları hakkında bilgi veren Kavuncu, "Şeker fasulye 150 lira, barbunya 100 liradan satılıyor; akşam pazarlarında barbunya 80 liraya kadar düşüyor. Turşuluk ürünlerin kilogram fiyatı 50 ile 80 lira arasında değişiyor. Kasa hesabıyla satılan kapya biber 35-40 lira civarında alıcı buluyor. Salçalık domates kasa hesabında 25 liradan, normal kırmızı domates ise yine kasa hesabıyla 40 liradan veriliyor. Fiyatlar son derece uygun, ürünlerimiz günlük ve taze geliyor. Piyasada mal bollaştıkça pazara taze ürün girişi de artıyor" diye konuştu.

Kışlık pazar mesaisi başladı! Sebze fiyatlarının kilosu 100-150 lira bandında değişiyor
Başlık ResmiKışlık pazar mesaisi başladı! Sebze fiyatlarının kilosu 100-150 lira bandında değişiyor
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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