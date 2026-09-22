Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor! İade otomatları için geri sayım başladı

İstanbul'daki metrolarda kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermek için harekete geçiliyor. Metrobüs ve Marmaray'daki gibi metrolar için de iade sisteminin altyapı çalışmalarının hızlandığı öne sürüldü.

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İstanbul'da metrobüs ve Marmaray kullanan yolcular, gittikleri durak kadar daha az ya da fazla ödeme yapıyor. Yolcular indikleri duraktan aktarma otomatlarını kullanarak ücretin bir kısmını geri alabiliyor.

Ancak kentteki metro ve tramvay kullananlar için aynı iade sistemi mevcut değil. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye sokulacak.

BAZI DURAKLARDA İŞLEMLER TAMAMLANMAK ÜZERE

Bazı duraklarda çalışmaların sona geldiği öğrenilirken, iade cihazlarının konulacağı yerler belirlendi; bunun için elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.

HERKES GİTTİĞİ DURAK KADAR ÖDEYECEK

Metrolarda tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciye bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 liradan satılıyor. Yeni tarife sistemiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.

Diğer yandan metrobüslerde ise 1 durak giden yolcu tam bilette 33,08 lira öderken 43 durak giden yolcu 68,59 lira ücret ödüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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