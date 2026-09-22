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Ekonomi

Kilosu 40 lira! "Beyaz altın"da bir ilk: Turfanda hasat başladı

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'Beyaz altın' diyarı Adana'da Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasadı başladı. Pamuğun kilogramı 40 liradan alıcı buluyor.

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Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı, uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda hasadına başlanan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Kilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı
Başlık ResmiKilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı

Stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana, üretimle beşinci sırada yer alıyor. Çukurova bölgesinde ürün çeşitliliğin artması, pamuk fiyatlarının düşmesi ve girdi maliyetlerinin artması sebebiyle bu sene pamuk ekimi 58 bin dönüm alana geriledi. Çukurova bölgesinde şuanda tarlasında pamuktan başka ürün yetişmeyecek çiftçiler sadece pamuk ekerek tarımsal hasılaya katkı sunuyor. Adana'da bu sene pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor.

Kilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı
Başlık ResmiKilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları doğrudan dünya pamuk fiyatlarından etkilenmektedir. Şu anda pamukta dönüme bin 652 lira destek veriliyor. Bu verilen desteğin daha çok artırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı
Başlık ResmiKilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı

Adana'da sadece Ceyhan ve Karataş illerinde pamuk ekimi yapıldığını anlatan Doğan, "Karataş ve Ceyhan bölgesinde çorak, hiçbir ürünün yetişmediği yerde çiftçimiz pamuk ekiyor. Ancak iki yıl bir ürünü ektiğinizde üçüncü yıl aynı ürünü ekince destek alamıyorsunuz. Fakat burada buğday ve ayçiçeği yetişmiyor. O nedenle bu bölgelere pozitif bir ayrım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı
Başlık ResmiKilosu 40 lira! Beyaz altın da bir ilk: Turfanda hasat başladı

KİLOGRAMI 40 TL

Pamuğun kilogramının 40 lira olduğunu belirten Doğan, "Buradan çiftçimiz 400 kilogram ürün beklemekte. Dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz buradan 400 kilogram aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira ve 16 bin lira yapıyor. Ancak çiftçimiz verilen destek kadar para kazanıyor" dedi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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