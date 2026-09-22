NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Anne Yarısı dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu başrollerde buluşturan yapımın çekimleri birden fazla şehir ve bölgede gerçekleştirildi. İşte, Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde sorusunun cevabı...

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Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Anne Yarısı, oyuncu kadrosu ve hikayesinin yanı sıra çekim mekanlarıyla da araştırılıyor. NTC Medya tarafından NOW için hazırlanan dizinin çekimleri Ağustos ayında başlamıştı. Anne Yarısı 1. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde?

Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Anne Yarısı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?

Anne Yarısı dizisinin çekimleri İzmir, Kapadokya ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekim süreci Ağustos ayında başladı. İlk set çalışmalarında Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleri İzmir'de çekildi.

Ardından dizinin önemli mekanlarından biri olan Kapadokya'daki sahnelerin çekimine geçildi. 16 Ağustos'ta Kapadokya çekimleri gerçekleştirildi.

Dizinin İstanbul'daki çekimleri ise yeni bölümlerde yer alacak sahneler için devam ediyor.

Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Anne Yarısı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

Dizide Burcu Özberk Zeynep, Cihangir Ceyhan Ali, Esra Dermancıoğlu ise Meryem karakterini canlandırıyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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