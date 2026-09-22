Savaşın ortasında kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Arakçi New York'ta: Gözler zirveye çevrildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Arakçi, söz konusu ziyareti halen devam eden bir savaş ortamında gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, BM kürsüsünü İran halkının hak ve çıkarlarını savunmak için kullanacaklarını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a ulaştı. Üst düzey bir heyete başkanlık eden Arakçi, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda İran'ın BM Daimi Temsilciliği yetkilileri tarafından karşılandı. Arakçi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretin temel amacının İran'ın haklı gördüğü tutumu, halkının haklarını ve çıkarlarını uluslararası kamuoyuna anlatmak olduğunu belirtti.

“BU ZİYARET HALEN DEVAM EDEN BİR SAVAŞ ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Arakçi, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ardından bölgedeki durumun halen hassas olduğunu ifade ederek, "Bu ziyaret, Amerika ve Siyonist rejimin bize karşı yürüttüğü insafsız savaşın ve sonrasındaki gelişmelerin ardından, aslında halen bir savaş durumu olarak devam eden bir ortamda gerçekleştirilmektedir" dedi.

Savaşın ortasında kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Arakçi New Yorkta: Gözler zirveye çevrildi

'BM'YE YÖNELİK GÜVENİN ZAYIFLADIĞINI' SAVUNDU

BM'nin dünyaya seslerini duyurmak için önemli bir platform olduğunu belirten Arakçi, bu yılki Genel Kurul'un "Birleşmiş Milletler'e güvenin yeniden tesisi" temasıyla düzenlenmesine de dikkat çekti. Arakçi, uluslararası kuruluşların son dönemde yaşanan çatışmalar karşısındaki tutumunun BM'ye yönelik güveni zayıflattığını savundu.

İranlı Bakan, Filistin, Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra İran'a yönelik saldırılar konusunda da Batılı ülkeleri eleştirdi. Arakçi, BM Genel Kurulu kapsamında farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak görüşmelerin İran'ın dış ilişkilerini değerlendirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Savaşın ortasında kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Arakçi New Yorkta: Gözler zirveye çevrildi

DOHA’DA DA TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan New York'a gitmeden önce Katar'ın başkenti Doha'da kısa süreli bir mola veren Arakçi, burada Katar yetkilileriyle bölgedeki son gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. New York'a ulaşmasının ardından ise BM Genel Sekreteri António Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Genel Kurul gündemi ile uluslararası barış ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN'IN BASIN EKİBİNE VİZE YOK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da bugün Genel Kurul'a katılmak üzere New York'a gitmesi ve konuşma yapması bekleniyor. İran heyetinin bu yıl önceki yıllara kıyasla daha küçük olacağı açıklanırken, İran basını, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermediğini bildirdi.

Savaşın ortasında kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Arakçi New Yorkta: Gözler zirveye çevrildi

TRUMP'TAN "ÇOK BÜYÜK ŞEYLER YAŞANABİLİR" AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirterek yakın zamanda "çok büyük şeylerin" yaşanabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü dönemde bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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