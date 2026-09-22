Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 14 kişi yakalandı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında yeni dalga operasyonun düzenlendiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir." dedi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ve piyasa dolandırıcılığına karşı yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni dalga operasyonun detaylarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Bakan Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız!" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ŞİRKETİN PAYLARINA YÖNELİK 'YENİ DALGA' OPERASYONU

Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tespitleri doğrultusunda yargı ve emniyet birimleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı iddiaları üzerine bugün yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL VE AYDIN'DA EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Yeni dalga operasyonun detaylarını da paylaşan Adalet Bakanı, güvenlik güçlerinin İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı olarak düğmeye bastığını belirtti. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 14'ü düzenlenen başarılı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, firari olan bir şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

SORUŞTURMADA TOPLAM 60 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Yürütülen geniş çaplı soruşturmanın bugüne kadarki bilançosu da Bakan Gürlek'in açıklamalarıyla netleşti. Gerçekleştirilen son operasyonla birlikte dosya kapsamında toplam 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 4'ü daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri halihazırda devam ediyor. Geriye kalan 12 şüphelinin yakalanması için ise emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın sadece adli değil, mali boyutunun da bütün yönleriyle titizlikle incelendiğinin altını çizdi. Gürlek, "Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır." diyerek, finansal manipülasyonla haksız kazanç sağlayanların mal varlıklarına yönelik de ciddi ve hızlı adımlar atıldığını kamuoyuna duyurdu.

"SORUMLULUĞU BULUNAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Açıklamasını net bir uyarıyla sonlandıran Bakan Gürlek, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini ve hiçbir suçlunun cezasız kalmayacağını yineledi. Gürlek, kararlılık vurgusu yaptığı mesajında, "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır." diyerek yatırımcılara devletin güvencesini bir kez daha hatırlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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