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Ekonomi

ABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek

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ABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek
Başlık ResmiABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliğine gidildi. Anlaşma kapsamında Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında ABD’li şirketlerin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve 4’üncü nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Anlaşmayı değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasındaki nükleer enerji alanındaki yeni iş birliğini değerlendirdi.

2053 net sıfır emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda, enerji sepetini çeşitlendirmekte kararlı olduklarını bildiren Bakan Bayraktar “Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

TÜRKEVİ’NDE TÖREN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York, Türkiye ile ABD arasında nükleer alanında yeni bir iş birliğine sahne oldu. TÜNAŞ ve USTDA arasında proje bazlı bir anlaşma imzalandı. Türkevi’nde gerçekleştirilen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat ederken TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy imzaları attı.

ÇEŞİTLİ AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Varılan anlaşma ile 4 ABD’li şirketin SMR tasarımları ve ABD’li şirketlerin 5 farklı 4’üncü nesil reaktör tasarımları; teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek.

ABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek
Başlık ResmiABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek

TEKNİK ÇALIŞMADA NELER VAR?

Yapılacak teknik çalışmada; söz konusu reaktörlerin tasarımsal özellikleri, maliyetler, lisanslama durumu, tedarik zinciri ve SWOT analizi, finansman kaynakları ve finans modelleri incelenecek. Yetkilendirme, acil durum, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve noktasında da değerlendirmeler yapılacak.

EN AZ BİR YIL SÜRECEK

Tüm bu analizlerin ardından teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az bir yıl sürecek teknik çalışmayı USTDA karşılayacak.

ABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek
Başlık ResmiABD ile nükleerde yeni iş birliği! TÜNAŞ ile USTDA ortak proje geliştirecek

GÜÇLÜ VE MODERN BİR ENERJİ ALTYAPISI

Anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, “ABD temaslarımız kapsamında Türkevi’nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık. Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEMELLERİ GEÇEN YIL ATILDI

Bakan Bayraktar, geçen yıl 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Söz konusu çerçeve anlaşma, bu alanda Türkiye ile ABD’li şirketler arasındaki muhtemel iş birliklerini destekler nitelikteydi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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