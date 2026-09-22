Hyundai, altı yılın ardından tamamen yenilediği beşinci nesil Tucson’u Güney Kore’de tanıttı. Boyutları büyüyen SUV, yaklaşık 242 HP gücündeki hibrit sistemi, 17 inç ekranı, Gleo AI asistanı ve kendi rotasını izleyerek geri çıkabilen park teknolojisiyle geliyor.

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Hyundai’nin dünya genelinde en fazla sattığı modellerden biri olan Tucson tamamen yenilendi. Güney Kore’de gerçekleştirilen tanıtımla ortaya çıkan beşinci nesil model, önceki Tucson’un keskin yüzeylerini daha köşeli ve güçlü bir SUV tasarımıyla değiştiriyor.

Yeni Tucson yalnızca görünümüyle değil, büyüyen yaşam alanı, yenilenen motorları, gelişmiş hibrit sistemi ve yazılım altyapısıyla da kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor. Güney Kore’de 1.6 litre turbo benzinli ve 1.6 litre turbo hibrit olmak üzere iki motor seçeneği sunulacak.

Hyundai, fiyatlarını Ekim ayında açıklayarak satışları başlatacak. Modelin Avrupa ve Türkiye takvimi ise henüz duyurulmadı.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

YENİ TASARIM DİLİ TUCSON’U DAHA İRİ GÖSTERİYOR

Beşinci nesil Tucson, Hyundai’nin “Art of Steel” adını verdiği tasarım anlayışına göre şekillendirildi. Çeliğin sertliği ve biçimlendirilebilir yapısından esinlenen bu yaklaşım, gövdede daha düz yüzeyler ve belirgin geometrik çizgiler oluşturuyor.

Ön bölümde dikey biçimde yerleştirilen H-Edge gündüz farları ile ince yatay merkez aydınlatması dikkat çekiyor. Bu düzen, aracın gerçekte olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ana farlar ise tamponun kenarlarına yerleştirilerek bölünmüş aydınlatma tasarımı korunuyor.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

Arka bölümdeyse şeffaf lenslerin içerisine yerleştirilen prizma biçimli stop grafikleri kullanılıyor. Stopların görünümü, lambaların açık veya kapalı olmasına göre değişiyor.

Arazi görünümünü öne çıkarmak isteyen kullanıcılar için XRT donanımı da sunulacak. Bu versiyonda özel ön ızgara, farklı çamurluk kaplamaları ve koruma plakası görünümündeki gövde parçaları bulunuyor.

GÖVDE VE AKS MESAFESİ BÜYÜDÜ

Yeni Tucson’un uzunluğu önceki modele kıyasla 60 mm, genişliği 40 mm ve aks mesafesi 30 mm artırıldı. Boyutları büyümesine rağmen Tucson’un hava direnci azaltıldı. Aktif hava kapakları, yeniden biçimlendirilen arka spoyler, 17 inç jantlar ve tampon çevresindeki hava yönlendiricileri sayesinde sürtünme katsayısı 0,33’ten 0,30’a indirildi.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

KOKPİTTE 17 İNÇ EKRAN VE FİZİKSEL DÜĞMELER BULUNUYOR

İç mekanda üst ve alt bölümü birbirinden ayrılan yüzer konsol tasarımı tercih edildi. Sürücünün karşısında ince bir dijital gösterge ekranı, orta bölümde ise donanım seviyesine göre 12,9 veya 17 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor.

Hyundai, temel klima ve araç fonksiyonlarının tamamını dokunmatik ekrana taşımadı. Sık kullanılan işlevler için fiziksel düğmeler korunarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan ayar yapabilmesi hedeflendi.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

Çift D kesimli yeni direksiyon, çift kablosuz telefon şarj alanı ve Hyundai AddGear aksesuar bağlantıları kabindeki diğer yenilikler arasında yer alıyor.

Donanıma bağlı olarak 100 watt gücünde USB bağlantıları, ön koltuklar için dinlenme pozisyonu, arka kapılarda manuel güneşlikler ve Bang & Olufsen imzalı ses sistemi de sunulacak.

BENZİNLİ MOTOR YAKLAŞIK 190 HP GÜCÜNDE

Yeni Tucson’un 1.6 litrelik turbo benzinli motoru yaklaşık 190 HP güç ve 265 Nm tork üretiyor.

Aktarma sistemindeki daha önemli değişiklik ise şanzımanda yapıldı. Önceki nesilde kullanılan çift kavramalı şanzımanın yerine sekiz ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçildi. Hyundai bu değişiklikle düşük hızdaki kullanımın ve vites geçişlerinin daha yumuşak hale geldiğini belirtiyor.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

YENİ HİBRİT SİSTEM YAKLAŞIK 242 HP ÜRETİYOR

Tucson Hybrid, Hyundai Grubu’nun yeni nesil hibrit sistemiyle donatıldı. 1.6 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik desteğini bir araya getiren sistem yaklaşık 242 HP toplam güç üretiyor. Model 100 kilometrede yaklaşık 5,7 litre yakıt tüketimi vadediyor.

Hibrit modele elektrikli otomobilleri hatırlatan iki yeni özellik eklendi. Süzülme yardımcısı, navigasyon verilerini kullanarak kavşak veya hız azaltılması gereken bir bölgeye yaklaşırken sürücüye gaz pedalını bırakması için uyarı veriyor.

Stay Mode ise otomobil park halindeyken benzinli motoru çalıştırmadan klima ve multimedya sisteminin bir süre kullanılmasını sağlıyor. Sistem bu sırada enerjiyi hibrit bataryasından alıyor.

Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü ve yapay zeka destekli

YAPAY ZEKA ARAÇ İÇİ ASİSTAN OLARAK GÖREV YAPIYOR

Yeni Tucson, Hyundai SUV ailesinde Pleos Connect dijital platformunu kullanan ilk model oldu. Sistemin merkezinde büyük dil modeli tabanlı Gleo AI asistanı bulunuyor.

Gleo AI yalnızca klima sıcaklığını değiştirmek veya navigasyonda adres aramak gibi temel araç komutlarını yerine getirmiyor. Birbiriyle bağlantılı konuşmaları anlayabiliyor, bilgi araması yapabiliyor ve seyahat programı oluşturabiliyor.

GİRDİĞİ DAR ALANDAN AYNI ROTAYI İZLEYEREK ÇIKABİLİYOR

Tucson’un dikkat çeken yeni teknolojilerinden biri hafızalı geri sürüş sistemi oldu. Otomobil dar bir alana ilerlerken takip ettiği yolu kaydediyor. Geri vitese geçildiğinde direksiyonu otomatik olarak kontrol ederek aynı güzergah üzerinden dışarı çıkabiliyor.

Çevre görüş sistemine eklenen şeffaf görünüm ve zemin görünümü özellikleri de kameralar yardımıyla aracın altındaki bölgeyi multimedya ekranına yansıtıyor.

Pedala yanlış basılmasını algılayan güvenlik sistemi ise düşük hızda sürücünün fren yerine aniden gaza basması durumunda motor gücünü sınırlayarak otomatik fren sistemini aktive ediyor.

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