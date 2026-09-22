İran’dan ABD’ye gözdağı: "Dünya hayrete düşecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini söyledi. Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceklerini vurgulayan Muhibbi, "Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" diye konuştu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’ye meydana okudu.

"DÜNYA HAYRETE DÜŞECEK"

İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre; ABD’nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini söyleyen Muhibbi, "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" ifadelerini kullandı.

DMO’nun yeni hedeflere odaklanabileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" dedi. Muhibbi, DMO’nun uzun vadeli bir savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

BİLDİRİ YAYIMLAMIŞLARDI

Devrim Muhafızları Ordusu, İran’a yönelik muhtemel saldırılar hakkında bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, bölgedeki ABD ve İsrail varlığının bir gün mutlaka son bulacağı belirtilirken, “Silahlı Kuvvetler eli tetikte vaziyette çürümüş ve saldırgan düşmana yıkıcı ve kesin bir şekilde cevap vermeye hazırdır.” ifadeleri yer almıştı.

Bildiride ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yerli bilgi birikimi ve stratejik teknoloji ile birlikte İran’a gelebilecek her türlü tehdidi yok edebilecek seviyeye ulaştığı kaydedilirken, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran “hakimiyetinin”, ABD’nin acizliğini ortaya koyduğu ifade edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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