İran açıkladı: Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD'den vize yok
İran basını, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermediğini bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere yarın sabah ABD'nin New York kentine gidecek.
BASIN EKİBİNE VİZE YOK
Pezeşkiyan'ın ziyareti öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ofisi Halkla İlişkiler Direktörü Habib Abbasi, ABD'nin İran Cumhurbaşkanı'nın basın ekibine vize vermediğini açıkladı.
Abbasi, ABD'ye gerekli belgelerin sunulmasına rağmen Pezeşkiyan'ın basın ekibine BM Genel Kurulu toplantılarına katılmaları için vize verilmediğini belirtti.
İran basını da söz konusu gelişmeyi duyururken, Abbasi ABD'nin kararını İran'ın sesinin dünyaya ulaşmasını engelleme girişimi olarak nitelendirdi.