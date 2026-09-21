Türkevi'nde renkli buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cedi Osman'a transfer esprisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Erdoğan’ın görüşmede Cedi Osman’a yaptığı “transfer” esprisi tebessüm ettirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ne geçti.

Erdoğan, burada milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

"BENİM TAKIMDA OYNARSIN"

Basketbola olan ilgisiyle bilinen Erdoğan ile Cedi Osman arasındaki görüşmede neşeli anlar yaşandı. Erdoğan, milli basketbolcuyu maç yapmaya davet ederken takımların kurulması üzerinden espri yaptı.

Cedi Osman’a, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Ömer Onan’ı kastederek, “Ankara’ya geleceksin, benim takımda oynarsın. Hidayet Türkoğlu’nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ben bazen Hidayet Türkoğlu'nu karşıya veriyorum bazen Ömer Onan karşıya veriyorum” diyen Erdoğan’ın sözleri gülümsetti.

Erdoğan ve Cedi Osman’ın görüşmesi sıcak bir sohbet ortamında sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala