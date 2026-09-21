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Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Dönüşüme liderlik etmek istiyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 hedeflerini ve Eylem Gündemi'ni dünyayla paylaşacaklarını belirterek, "Bugüne kadar 80'in üzerinde karar alınmış. Türkiye'de biz bu kararları uygulamaya geçirecek ve netice alacak bir COP31 organizasyonu yapmak istiyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, Türkevi önünde TGRT Haber canlı yayınına katıldı.

COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, Türkiye’nin hedeflerini ve Eylem Gündemi’ni dünyayla paylaşacaklarını söyledi.

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"ARTIK SON DÜZLÜĞE GİRDİK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Kurum, açıklamasında şunları söyledi:

“Birazdan aslında COP31'e ilişkin hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşmış olacağız. Hem eylem gündemini hem eylem gündemi içerisindeki hedefleri burada istişareye sunacağız. Tabii COP31 başarılı olsun istiyoruz. Neticeli, netice alacağımız bir sonuçla, bugüne kadar korunmuş kararların hayata geçmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar 80'in üzerinde karar alınmış. Türkiye'de biz bu kararları uygulamaya geçirecek ve netice alacak bir COP organizasyonu yapmak istiyoruz.

Artık son düzlüğe girdik diye düşünüyoruz. Gerçekten uzun istişareler, görüşmeler yaptık. Eylem gündeminde ve hedeflere de ilgiyi güzel görüyoruz, ki açıkçası tüm dünyanın bilhassa elektrifikasyon hedefine 2035'e kadar %35 hedefi ki bu önemli bir hedef.

"DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Dünya bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Biz de bu dönüşüme açıkçası liderlik etmek ve buradaki fırsatlardan istifade etmek istiyoruz. Ülkemizi her alanda yani tarımda, turizmde, sanayide o döngüsel ekonomi anlayışıyla al-kullan-dönüştür prensibiyle yürütecek ve bu anlamda da gerçekten tüm sektörler olarak da işe sahiplenecek bir duruşu sergiliyoruz.

Dirençli şehirleri anlatıyoruz. Deprem bölgesinde nasıl bir başarı sergilediğimizi, 2 yılda 455 bin konutu nasıl iklim dirençli, sıfır atık uyumlu yaptığımızı anlatıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah başarılı bir COP sürecini Antalya'da gerçekleştiriyor olacağız.”

Kurum, Türkiye’nin COP31 sürecinde iklim hedeflerinin yanı sıra dirençli şehirler ve döngüsel ekonomi anlayışını da öne çıkaracağını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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