Domenico Tedesco geri dönüyor: Anlaşma yakın!

İtalya Serie A ekibi Bologna'da yalnızca 4 maçta görev yaptıktan sonra takımdan gönderilen Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

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Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan ancak 4 maç sonra gönderilen Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor.

ALMANYA'YA DÖNMEYE SICAK

NTVSpor'un haberine göre; Bundesliga'da sezona 4 mağlubiyetle başlayan Borussia Mönchengladbach, Domenico Tedesco ile anlaşmaya varmak üzere.

Daha önce Stuttgart U17, Hoffenheim U17, Aue, Schalke ve Leipzig'de görev yapan 41 yaşındaki teknik adamın, Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Domenico Tedesco

BOLOGNA'DA 4 MAÇTA GÖREV YAPTI

Geçen sezon Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'den gönderilen Domenico Tedesco, bu sezona Bologna'da başlamış ancak İtalyan ekibi 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alınmasının ardından Tedesco ile yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE'DE SÜPER KUPA KAZANDI

Sarı lacivertlilerde 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Tedesco ayrıca Süper Kupa kazandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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