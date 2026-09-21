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"Kazadan nasıl haberdar oluyorlar" sorusu cevabını buldu... Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı

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Başlık ResmiKazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirerek 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekeye yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, şebekenin yanıltıcı bilgilerle 253 bin kişiden vekâletname aldığı ve aralarında avukat, kolluk görevlisi, eksper, kaporta ve boya ustalarının da bulunduğu bir ağ kurduğu ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi, aylar önce kazazedelerin kazadan kısa süre sonra aranmasını, vekâlet pazarlığını ve sanayilerde kurulan “hasar avcıları” ağını haberleştirmişti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in duyurduğu operasyonla, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirerek 15,6 milyar liralık vurgun yaptığı belirlenen yapı deşifre oldu. Dört ilde düzenlenen operasyonda 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, şebekenin 253 bin kişiden vekâletname topladığı ve aralarında kolluk kuvvetleri, avukatlar, eksperler, kaporta ve boya ustalarının da bulunduğu geniş bir ağ kurduğu belirlendi.

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Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini çalan şebekeye operasyon: 825 kişiye soruşturma

Türkiye Gazetesi ise aylar önce kazazedelerin kaza sonrası dakikalar içinde aranmasını, vekâlet pazarlığını ve “hasar avcıları”nın kurduğu ağı gündeme taşımıştı.

Kazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı
Başlık ResmiKazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı

“HASAR AVCILARI”NIN SANAYİ AĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye Gazetesi, 30 Temmuz 2025 tarihli haberinde “Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...” başlığıyla aynı yapının farklı bir boyutuna dikkat çekmişti.

Haberde, bazı avukatlık büroları ve hasar danışmanlık şirketlerinin kazalı araçların peşine düştüğü, sanayideki bazı ustalarla ücret karşılığında anlaşarak kazazedelerin iletişim bilgilerine ve dosyalarına ulaştığı aktarılmıştı.

Kazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı
Başlık ResmiKazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı

Gazetemizin haberinde, bazı ustaların kazazedenin telefon numarası ve hasar bilgilerini bu kişilere verdiği, hatta bazı yerlerde WhatsApp grupları üzerinden hasarlı araç dosyaları ve iletişim bilgilerinin paylaşıldığı iddiaları da yer almıştı.

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Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...
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Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...

KAZADAN DAKİKALAR SONRA TELEFONLAR ÇALIYORDU

Türkiye Gazetesi, 11 Eylül 2025 tarihinde yayımladığı “Acının üzerinden vurgun! Trafik kazasından dakikalar sonra arayıp 'vekalet' pazarlığı yapıyorlar” başlıklı haberinde dikkat çeken bir tabloyu ortaya koymuştu. Kazanın şokunu henüz atlatamayan vatandaşların, olaydan kısa süre sonra kendilerini “hasar danışmanı” veya “avukat” olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı belirtilmişti.

Haberde, “değer kaybınızı alalım” ve “yaralanma tazminatınızı çıkaralım” gibi vaatlerle kazazedelerden vekâlet istendiği, bazı mağdurların ise farklı numaralardan günlerce arandığı aktarılmıştı. Daha da dikkat çekici olan ise arayan kişilerin kazanın ayrıntılarını bilmesiydi.

Gazetemiz o haberinde şu kritik soruyu gündeme getirmişti: Sadece polis, hastane veya ilgili kurumların haberdar olduğu bir trafik kazasının bilgileri, nasıl oluyor da dakikalar içerisinde farklı kişi ve şirketlerin eline geçiyordu?

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Acının üzerinden vurgun! Trafik kazasından dakikalar sonra arayıp
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Acının üzerinden vurgun! Trafik kazasından dakikalar sonra arayıp 'vekalet' pazarlığı yapıyorlar

KİŞİSEL VERİLERİN KAYNAĞI SORULMUŞTU

31 Temmuz 2025 tarihli bir başka haberimizde ise trafik kazası geçiren vatandaşların kısa süre içerisinde aranmasına ve kişisel verilerinin kullanılmasına dikkat çekilmişti.

Haberde görüşlerine yer verilen Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, kazazedelerle irtibat kurulması ve vekâletname istenmesi sürecinde kişisel verilerin nasıl elde edildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtmişti. Ergün, bu bilgilerin ele geçirilmesinin KVKK açısından da sorun oluşturabileceğine dikkat çekmişti.

Kazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı
Başlık ResmiKazadan nasıl haberdar oluyorlar sorusu cevabını buldu! Türkiye Gazetesi aylar önce mercek altına almıştı

BUGÜN 15,6 MİLYAR LİRALIK DOSYA ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıkladığı soruşturmayla, daha önce vatandaşların şikâyetlerine ve sektör kaynaklarının iddialarına yansıyan yapı hakkında kapsamlı bir adım atıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Akın Gürlek

MASAK ve SEDDK incelemelerinde ise bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendi.

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise şebekenin ulaştığı mağdur sayısı ve elde ettiği haksız kazanç oldu. Yapılan tespitlere göre, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendiriliyor.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında işlem başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Bugünkü soruşturma, Türkiye Gazetesi'nin geçtiğimiz yıl farklı haberlerle gündeme taşıdığı “kazadan hemen sonra arama”, “vekâlet pazarlığı”, “hasar avcıları”, “sanayi üzerinden bilgi paylaşımı” ve “kişisel verilerin kaynağı” başlıklarının, soruşturma dosyasında çok daha geniş bir yapı içerisinde ele alındığını ortaya koydu.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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