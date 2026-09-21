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Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

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Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor
Başlık ResmiSayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

İspanya’da ölene kadar oturma hakkı tanıyan, “çıplak mülkiyet” olarak adlandırılan model özellikle 65 yaş üstü mülk sahipleri arasında yaygınlaştı. Çıplak mülkiyet satışları yılda 2 bine ulaşırken, satışlar özellikle Madrid, Barselona, Valensiya gibi büyük şehirler ile yabancıların çoğunlukta olduğu Balear Adaları gibi bölgelerde yoğunlaştı. İstatistiklere göre "çıplak mülkiyet" satışlarında konutlar gerçek değerinden yüzde 20 ile yüzde 50 daha düşük bir fiyata satılıyor, yaş büyüdükçe konutun fiyatındaki düşüş oranı da azalıyor.

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Avrupa'nın en hızlı yaşlanan nüfuslarından birine sahip olan İspanya’da son dönemlerde, "Çıplak mülkiyet olarak adlandırılan" ölene kadar oturma hakkıyla yapılan ev satışları artış gösterdi. Evlerini yüzde 50'ye varan indirimle satan 65 yaş üstü İspanyolların sayısı giderek katlanıyor.

Geleneksel aile yapısından yavaş yavaş uzaklaşan, bireyselliğin ön plana çıktığı İspanya’da nüfusun yüzde 21’den fazlasını oluşturan 65 yaş üstü kişiler, artık evlerini çocuklarına bırakmıyor. Yaşlı nüfus evlerini "çıplak mülkiyet" hakkıyla satmaya başladı.

YILDA 2 BİN SATIŞ

2020’den sonra konutlarda sıkça duyulan "çıplak mülkiyet" satışları yılda 2 bine ulaştı.

Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor
Başlık ResmiSayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

“19. YÜZYILDAN BERİ VAR”

Emlakçı Eduardo Molet, şunları söyledi:

Aslında çıplak mülkiyet satış hakkı İspanya’da 19. yüzyıldan beri var ama geçmişte tüm aile birlikte yaşadığı için bu kullanılmıyordu. Aile büyükleri evlerini bu şekilde satmaya kalksalar, bu diğer aile üyelerince hoş karşılanmazdı. Çünkü başka yaşayacak yerleri de yoktu. Ama son 20 yıldır toplumun yapısı değişti. Artık ne çocuklar aile büyükleriyle ne de dedeler ve nineler çocuklarıyla birlikte yaşamak istiyor.

Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor
Başlık ResmiSayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

“SON 10 YILDIR AĞIRLIK VERDİK”

Molet, yaşlı nüfusun artık kendi evinde tek başına ya da bakım evlerinde yaşamayı tercih ettiğini belirterek “Biz, son 8-10 yıldır çıplak mülkiyet satışına ağırlık verdik ve çok başarılı olduk” dedi. Bu sistemi yaşlı nüfusun çocuklarının da desteklediğini belirten Molet “Çünkü anne ve babalarının daha kaliteli bir yaşama sahip olmasını istiyorlar” diye konuştu.

Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor
Başlık ResmiSayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

HENÜZ KREDİ İMKANI YOK

Bankaların "çıplak mülkiyet" satışlarında alıcıya kredi olanağını henüz tanımadıklarını, bu yüzden ancak mali olarak güçlü kişilerin alım yapabildiklerini söyleyen Molet, bu şekilde evlerini satanların ise hayatta kaldıkları sürece evlerini kullanmaya devam etmelerinin yanı sıra elde ettikleri gelirle hayat kalitelerini yükselttiklerini anlattı.

HANGİ BÖLGELERDE ARTTI?

Fransa, İtalya ya da Florida eyaleti olmak üzere ABD'de "çıplak mülkiyet" satışlarının İspanya'ya göre çok daha yüksek oranda olduğu bilgisini paylaşan Molet, bu satışların İspanya’da özellikle Madrid, Barselona, Valensiya gibi büyük şehirler ile yabancıların çoğunlukta olduğu Balear Adaları gibi bölgelerde yoğunlaştığını ifade etti.

DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK SATILIYOR

İstatistiklere göre "çıplak mülkiyet" satışlarında konutlar gerçek değerinden yüzde 20 ila yüzde 50 daha düşük bir fiyata satılırken, yaş büyüdükçe konutun fiyatındaki düşüş oranı da azalıyor.

Sayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor
Başlık ResmiSayı yılda 2 bine ulaştı! ‘Çıplak mülkiyet’ İspanya’da yayılıyor: 65 yaş üstü evlerini miras bırakmayıp satıyor

“ÇOK GÜVENMEDİĞİM BİR OPSİYONDU”

9 yıl önce evini "çıplak mülkiyet" hakkıyla satan 80 yaşındaki Angeles Plaza Elias şöyle konuştu:

Aslında bilmediğim ve çok güvenmediğim bir opsiyondu. Ama danışıp, tüm bilgileri alınca satışı yaptım ve benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü evimde oturmaya devam ediyorum, borcumu ödedim, küçük sürprizler dahil istediğimi yapabileceğim param var.

Söz konusu artışları değerlendiren Podemos partisi lideri İone Belarra ise “Bu durum, İspanya'nın karşı karşıya olduğu aşırı eşitsizliği ve gerçekten vahim bir tabloya sürükleyen ağır bir konut krizini gözler önüne sermektedir" diye konuştu.

Konut krizinin, “gençlerin kendi hayatlarını kurmalarına engel olmakta ve ayrılık süreci yaşayanların konuta erişimini imkansız kıldığını” savunan Podemos lideri, “İleri yaştaki bireyler, sırf ömürlerinin son günlerini onurlu bir şekilde geçirebilmek uğruna hayatlarını adadıkları evlerinden vazgeçmek zorunda bırakılıyor. Bu tablo, İspanyol sosyal devletinin sistemsel bir başarısızlığını temsil etmektedir” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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