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3. Sayfa

Dehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler

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Hatay’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil’in olaydan 2 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlarda "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim", "Hani çiçekler çok güzel açınca ‘yerini sevdi’ deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ifadeleri yer aldı.

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Hatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasında olan 54 yaşındaki K.Ç., ve 47 yaşındaki eşi Emine Çil arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmüştü. K.Ç. eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü.

Dehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler
Başlık ResmiDehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Kan donduran olayın ardından K.Ç. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalanmıştı. Eşinin öldürdüğü Emine Çil’in olaydan 2 saat önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Dehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler
Başlık ResmiDehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler

Çil’in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca ‘yerini sevdi’ deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.

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NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Dehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler
Başlık ResmiDehşetten 2 saat önceye ait! Eşi tarafından öldürülen Emine Çil’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, dikkat çeken sözler
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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