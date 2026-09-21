Yeraltı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini üstlendiği dizinin 2. sezon kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. Yeraltı 2. sezonda kimler var, ne zaman başlayacak merak edilirken Yeraltı yeni sezon 17. Bölüm fragmanı yayınlandı...

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16. bölümüyle ekranlara ara veren Yeraltı yeni sezon 17. bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Kadroya katılan yeni oyuncular ile hikayeye yepyeni bir yön veren dizinin yeni sezon yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Yeraltı yeni sezon ne zaman, 2. sezonda kimler var?

Yeraltı yeni sezon 17. Bölüm fragmanı yayınlandı! 2. sezonda kimler var, ne zaman başlayacak?

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin ikinci sezonunun 7 Ekim 2026 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin yeni sezon ekibi okuma provasının ardından 11 Eylül'de sete çıkarken Yeraltı yeni sezon 17. Bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeraltı yeni sezon 17. Bölüm fragmanı yayınlandı! 2. sezonda kimler var, ne zaman başlayacak?

YERALTI 2. SEZONDA KİMLER VAR?

“Yeraltı” yeni sezon hazırlıklarına başladı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’in de dahil olduğu güçlü kadrosuyla izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Yeraltı yeni sezon 17. Bölüm fragmanı yayınlandı! 2. sezonda kimler var, ne zaman başlayacak?

Bozo'nun geçmişiyle bağlantılı karakterlerin hikayeye dahil edilmesi, geçmişte yaşanan olayların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayacak. Şükran Ovalı'nın canlandırdığı karakterin Bozo'nun eski sevgilisi olması ve Azra Aksu'nun onun kızı olarak hikayede yer alması dengeleri değiştirecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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