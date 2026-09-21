Suriye'nin Halep kentinde askeri sahada peş peşe patlamalar! Yaralılar var

Suriye'nin Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 4 kişi yaralanırken sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Suriye'de, Halep'in el-Hadaba bölgesindeki Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.

Suriyenin Halep kentinde askeri sahada patlama! Yaralılar var

4 YARALI TAHLİYE EDİLDİ

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi. Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği kaydedildi.

Suriyenin Halep kentinde askeri sahada patlama! Yaralılar var

YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Suriyenin Halep kentinde askeri sahada patlama! Yaralılar var

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala