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Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa'yı ağırlamaya hazırlanırken maçın tarihi, saati ve yayın kanalı araştırılıyor.

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Türkiye-Fransa maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını Riva'da sürdürecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk sınavı öncesi 21 Eylül Pazartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milli takımın ilk antrenmanı aynı gün saat 18.00'de yapılırken Fransa karşılaşmasına yönelik hazırlık programı da başlayacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasındaki karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye böylece 2026/27 sezonundaki Uluslar Ligi serüveninin ilk maçını kendi sahasında Fransa karşısında oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Fransa mücadelesinin ardından 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Türkiye daha sonra 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli takımın Fransa maçı hazırlıkları 21 Eylül'de Riva'da başlayacak. Aday kadroya çağrılan futbolcular saat 12.00'den itibaren tesislerde toplanırken ilk çalışma saat 18.00'de yapılacak. Türkiye, 24 Eylül Perşembe gününe kadar İstanbul'daki hazırlıklarını sürdürecek. Millilerin 24 Eylül'deki antrenmanın ardından akşam saatlerinde otobüsle Kocaeli'ye geçmesi planlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı 29 kişilik aday kadroda İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Adil Demirbağ ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım'a davet edilen isimler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa karşılaşması atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşması olacak. Türkiye'nin bu milli maç döneminde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı karşılaşmalar da yayın programında atv'de yer alıyor.

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR A LİGİ ADAY KADROSU

Montella'nın 29 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Aday kadro
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

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Editör : İREM ÖZCAN
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