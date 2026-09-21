ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının “6 ayın en yüksek seviyelerine ulaştığı” yönündeki açıklamalar, petrol ve akaryakıt fiyatları üzerindeki stresi azaltıyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlemlerinde 101,7 dolara kadar geriledi. Bölgedeki belirsizlikler devam ederken, dikkatler bu hafta BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşebilecek Orta Doğu zirvelerine çevrildi.

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Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta %0,91 değer kaybı ile 103,36 dolardan kapanış yapan petrol, bugün TSİ 06:10 itibarıyla 101,7 dolardan fiyatlandı. Böylece petrolde ilk işlemlerde günlük düşüş yaklaşık %1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yoğunlaşacağı beklentisi, haftanın ilk işlem gününde petrol üzerindeki stresi azaltıyor.

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TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Petrol piyasasında yeni haftanın ana gündemini de diplomatik çözüm ihtimali oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen" açık olduğunu söylemesi, piyasalarda çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik kanalların yeniden hareketlenebileceği beklentisini güçlendirdi.

Akaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!

ABD-ÇİN ZİRVESİ

Trump'ın yanı sıra ABD'nin Körfez ülkeleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor. 6 Körfez ülkesinin liderleriyle New York'ta görüşmeler yapılması planlanırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin de Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzı açısından önem taşıması bekleniyor.

KATAR’DAN ÇAĞRI

Diplomatik trafiğin bir diğer ayağında ise Katar bulunuyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, ABD ile İran arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, Körfez ülkelerine, bölgede istikrarın yeniden sağlanması için iş birliği çağrısında bulundu. Katar, Washington ile Tahran arasında daha önce de arabulucu rolü üstlenmişti.

Akaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!

HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Petrol fiyatları açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatıyla ilgili yaşanıyor. ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper; son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Cooper, boğazdaki ana geçiş kanallarının mayınlardan temizlendiğini ve Körfez ülkelerinin son birkaç ayda boğaz üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrol sevk ettiğini söyledi. Bu gelişmenin de endişelerini kısmen azalttığı ifade ediliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yaşanan son gelişmelere karşılık Orta Doğu'daki çatışmanın tamamen sona erdiğine ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Bölgedeki saldırılar ve enerji altyapısına yönelik tehditler devam ederken; petrol fiyatları, diplomatik temaslardan gelecek haberlerin yanı sıra tanker geçişlerini ve bölgedeki enerji altyapısının durumunu yakından izliyor.

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