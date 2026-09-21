Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Akaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının “6 ayın en yüksek seviyelerine ulaştığı” yönündeki açıklamalar, petrol ve akaryakıt fiyatları üzerindeki stresi azaltıyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlemlerinde 101,7 dolara kadar geriledi. Bölgedeki belirsizlikler devam ederken, dikkatler bu hafta BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşebilecek Orta Doğu zirvelerine çevrildi.

Kaydet
|
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta %0,91 değer kaybı ile 103,36 dolardan kapanış yapan petrol, bugün TSİ 06:10 itibarıyla 101,7 dolardan fiyatlandı. Böylece petrolde ilk işlemlerde günlük düşüş yaklaşık %1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yoğunlaşacağı beklentisi, haftanın ilk işlem gününde petrol üzerindeki stresi azaltıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Altında sırada ne var? Ünlü stratejist ilk hedefi açıkladı
EKONOMİ

Altında sırada ne var? Ünlü stratejist ilk hedefi açıkladı

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Petrol piyasasında yeni haftanın ana gündemini de diplomatik çözüm ihtimali oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen" açık olduğunu söylemesi, piyasalarda çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik kanalların yeniden hareketlenebileceği beklentisini güçlendirdi.

Akaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!
Başlık ResmiAkaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!

ABD-ÇİN ZİRVESİ

Trump'ın yanı sıra ABD'nin Körfez ülkeleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor. 6 Körfez ülkesinin liderleriyle New York'ta görüşmeler yapılması planlanırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin de Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzı açısından önem taşıması bekleniyor.

KATAR’DAN ÇAĞRI

Diplomatik trafiğin bir diğer ayağında ise Katar bulunuyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, ABD ile İran arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, Körfez ülkelerine, bölgede istikrarın yeniden sağlanması için iş birliği çağrısında bulundu. Katar, Washington ile Tahran arasında daha önce de arabulucu rolü üstlenmişti.

Akaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!
Başlık ResmiAkaryakıt için iyi haber... Dikkat çeken Hürmüz açıklaması!

HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Petrol fiyatları açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatıyla ilgili yaşanıyor. ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper; son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Cooper, boğazdaki ana geçiş kanallarının mayınlardan temizlendiğini ve Körfez ülkelerinin son birkaç ayda boğaz üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrol sevk ettiğini söyledi. Bu gelişmenin de endişelerini kısmen azalttığı ifade ediliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yaşanan son gelişmelere karşılık Orta Doğu'daki çatışmanın tamamen sona erdiğine ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Bölgedeki saldırılar ve enerji altyapısına yönelik tehditler devam ederken; petrol fiyatları, diplomatik temaslardan gelecek haberlerin yanı sıra tanker geçişlerini ve bölgedeki enerji altyapısının durumunu yakından izliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Günün en acı karesi! Bebeğinin tabutunu taşırken kahroldu
Bir babanın en zor sınavı!
Kaydet
SPK açıkladı: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
SPK açıkladı: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
Kaydet
23 Eylül yarın okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı sonrası gündemde!
23 Eylül yarın okullar tatil mi?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.